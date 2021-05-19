我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增267例 陳時中宣布「全台三級警戒」

劉鶴兒子被爆躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

衛生局長：大多數室內場合建議戴口罩

記者和釗宇／紐約報導
市衛生局長喬克西建議民眾在大多數室內場合繼續戴口罩，直至大部分人完全接種。（市長辦公室提供）
市衛生局長喬克西建議民眾在大多數室內場合繼續戴口罩，直至大部分人完全接種。（市長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布，從19日起實施聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，已接種人士在絕大多數室內外場合可不戴口罩；但市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)仍然建議民眾保持謹慎，建議民眾在大多數室內場合繼續戴口罩，直至大部分人完全接種。

根據CDC的建議，已接種人士在餐廳、商場、辦公室、健身房、髮廊等室內場所，都可以不戴口罩，私營場所也可在此基礎上制定其他防疫規定；但在公共交通、養老院、遊民所、監獄、學校和醫療機構等聚集場所仍須戴口罩。

喬克西感染過新冠肺炎，痊癒後接種了嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，「就我個人而言，儘管我已經完成接種，我幾乎在所有室內場所仍繼續戴口罩；我戴口罩是因為想到社區意識和疫情期間的社交規範，尤其是戴口罩和保持社交距離這些防疫規則，幫助我們走到了目前這個有望擊敗疫情的程度。」

他說，「我建議民眾在大多數室內場合繼續戴口罩，直到大部分人接種疫苗為止；在此之前，我們維持過去的防疫規則是合理的。」

白思豪也表示，口罩令的解除確實會讓一些人在不少場合「贏得自由」，但保持謹慎仍然有道理，「如果有人認為需要戴口罩，他們有權利繼續戴；如果你經常處於已接種和未接種人士混雜的空間，我相信保持充分的謹慎態度是明智的。」

目前，全市已經施打疫苗近762萬劑，59%的成年人至少接種一針，49%完全接種；儘管CDC上周建議已接種人士可不戴口罩，但拜登和賀錦麗近日在公共場合仍戴口罩，歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)也表示會繼續戴口罩。

口罩 疫苗 防疫

上一則

貝賽小頸 7天僅增6例新冠…法拉盛疫情也好轉

下一則

鼠輩入侵民宅 布碌崙滅鼠大作戰

延伸閱讀

前紐約市長朱利安尼之子 宣布參選2022年紐約州長

前紐約市長朱利安尼之子 宣布參選2022年紐約州長
紐約州口罩令 19日起鬆綁

紐約州口罩令 19日起鬆綁

地鐵恢復24小時運行 再增警力應對猖獗犯罪

地鐵恢復24小時運行 再增警力應對猖獗犯罪
濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當

濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當
拜登夫婦公開稅表 去年賺60萬 稅率25.9%

拜登夫婦公開稅表 去年賺60萬 稅率25.9%

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」