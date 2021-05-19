衛生局長：大多數室內場合建議戴口罩

市衛生局長喬克西建議民眾在大多數室內場合繼續戴口罩，直至大部分人完全接種。（市長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布，從19日起實施聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，已接種人士在絕大多數室內外場合可不戴口罩 ；但市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)仍然建議民眾保持謹慎，建議民眾在大多數室內場合繼續戴口罩，直至大部分人完全接種。

根據CDC的建議，已接種人士在餐廳、商場、辦公室、健身房、髮廊等室內場所，都可以不戴口罩，私營場所也可在此基礎上制定其他防疫 規定；但在公共交通、養老院、遊民所、監獄、學校和醫療機構等聚集場所仍須戴口罩。

喬克西感染過新冠肺炎，痊癒後接種了嬌生疫苗 (Johnson & Johnson)，「就我個人而言，儘管我已經完成接種，我幾乎在所有室內場所仍繼續戴口罩；我戴口罩是因為想到社區意識和疫情期間的社交規範，尤其是戴口罩和保持社交距離這些防疫規則，幫助我們走到了目前這個有望擊敗疫情的程度。」

他說，「我建議民眾在大多數室內場合繼續戴口罩，直到大部分人接種疫苗為止；在此之前，我們維持過去的防疫規則是合理的。」

白思豪也表示，口罩令的解除確實會讓一些人在不少場合「贏得自由」，但保持謹慎仍然有道理，「如果有人認為需要戴口罩，他們有權利繼續戴；如果你經常處於已接種和未接種人士混雜的空間，我相信保持充分的謹慎態度是明智的。」

目前，全市已經施打疫苗近762萬劑，59%的成年人至少接種一針，49%完全接種；儘管CDC上周建議已接種人士可不戴口罩，但拜登和賀錦麗近日在公共場合仍戴口罩，歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)也表示會繼續戴口罩。