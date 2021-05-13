市府推「開放大道」 10街區供餐飲、表演使用

白思豪公布「開放大道」項目，未來幾周內將分批開放全市十個主要街區。（市交通局提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)12日宣布「開放大道」(Open Boulevards)項目，計畫在去年「開放街道」(Open Streets)項目的基礎上進一步鞏固和擴展，未來幾周內將分批新開放全市十個主要街區，打造為餐飲目的地，同時也為街頭藝術表演、社區活動以及其他道路美化活動創造空間。

白思豪說，去年的「開放街道」項目已經為食客、單車騎士和行人改善了生活質量，也幫助了小商業者；市府今年將與市旅遊局(NYC & Company)合作推廣「開放大道」項目，吸引各地旅客前來體驗紐約市 五區的社區文化；具體開放街區和開放時間參見https://reurl.cc/e9eARj，市府將在相關街區安裝路標，在「開放大道」上設立用餐區的餐館，將由市府提供免費的圍欄。

他表示，「開放大道」項目將在「開放街道」的基礎上繼續獲得成功，「人們會喜歡這個項目，因為它給紐約市帶來生命和活力，以及多樣性和能量；開放大道將成為紐約市夏天的標誌，也將成為人們來到紐約市感受生活的重要案例；這是疫後復甦的重要部分，社區、餐館業將受益。」

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行總監雷吉(Andrew Rigie)表示，「開放大道」項目是過去「開放街道」項目的升級，「去年的經驗已經讓我們了解，如何改造街道和公共空間才能創造更有生機的城市，同時也能幫助數以萬計的小商業者；我深信，升級之後隨著街道的美化、藝術和文化活動的蓬勃發展，將讓社區更好的融入疫後經濟復甦，重建一個更有韌性與活力的城市。」

白思豪還表示，預計13日將簽署法案，把「開放街道」設為永久項目，未來「開放餐廳」(Open Restaurants)也將設為永久項目。