時報廣場槍案／槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡

時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫在佛州被捕後，目前被羈押在布拉德福德縣監獄，將被押送回紐約市受審。(市警提供)

曼哈頓時報廣場日前發生一起槍擊案，造成三名無辜民眾中彈受傷，年齡最小的受害者僅四歲；市警總局12日召開記者會表示，已在美國法警(US Marshals)協助下，在佛羅里達州拘捕了31歲的非洲裔男子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)，被捕時他正和女友在一家麥當勞 的停車場內大嚼漢堡。

影音來源：記者張晨

警方表示，穆哈莫12日上午在佛州 南核桃街(South Walnut St.)一家麥當勞的停車場，被法警和紐約市 警逃犯特遣隊(NYPD's Regional Fugitive Task Force)抓獲；此次拘捕行動發生在官方通報其體貌特徵後的24小時。

在時報廣場做非法影碟(CD)生意的穆哈莫，8日在街頭舉槍瞄準自己的兄弟開槍，流彈導致路過四歲幼童馬丁內斯(Skye Martinez)腿部中彈，43歲的新澤西居民阿爾達娜(Marcela Aldana)和23歲的羅德島州遊客馬格林特(Wendy Magrinat)也中彈。

警方稱，穆哈莫在8日作案後就逃離紐約，他先前往位於西42街500號的一家酒店內更換衣服，還剃短頭髮，隨後和女友一起開著掛著假新澤西車牌的黑色休旅車一路向南逃亡。

消息人士稱，有人在11日看到這對亡命鴛鴦在北卡羅來納州的沃爾瑪超市購買食物，並且為他們兩隻狗買狗糧；警方從沿路監控一路追蹤後，最終在佛州拘捕到嫌犯，當時二人正開車坐在一家麥當勞外吃午餐，看到警察並未反抗，束手就擒；警方表示，二人之所以選擇逃逸至此，據信為有親戚接應。

警方尚未透露兄弟矛盾因何而起，表示仍在進一步調查穆哈莫的女友案發時是否在場，所以她暫未被拘捕，但也被列為涉案人；當日穆哈莫被收押在布拉德福德縣監獄(Bradford County Jail)，最終會移交紐約市警，回到紐約受審，他此前曾因搶劫和攻擊多次被捕。

市警總局局長希爾(右)11日就時報廣場槍擊案舉行記者會，宣布嫌犯已在佛州落網。(記者張晨/攝影)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，已前往醫院和四歲女孩父母溝通，也與其他傷者保持緊密聯繫，對所發生的一切感到抱歉，市警會盡所能保護民眾安全。