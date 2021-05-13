我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

時報廣場槍案／槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡

記者張晨／紐約報導
時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫在佛州被捕後，目前被羈押在布拉德福德縣監獄，將被押送回紐約市受審。(市警提供)
時報廣場槍擊案嫌犯穆哈莫在佛州被捕後，目前被羈押在布拉德福德縣監獄，將被押送回紐約市受審。(市警提供)

曼哈頓時報廣場日前發生一起槍擊案，造成三名無辜民眾中彈受傷，年齡最小的受害者僅四歲；市警總局12日召開記者會表示，已在美國法警(US Marshals)協助下，在佛羅里達州拘捕了31歲的非洲裔男子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)，被捕時他正和女友在一家麥當勞的停車場內大嚼漢堡。

影音來源：記者張晨

警方表示，穆哈莫12日上午在佛州南核桃街(South Walnut St.)一家麥當勞的停車場，被法警和紐約市警逃犯特遣隊(NYPD's  Regional Fugitive Task Force)抓獲；此次拘捕行動發生在官方通報其體貌特徵後的24小時。

在時報廣場做非法影碟(CD)生意的穆哈莫，8日在街頭舉槍瞄準自己的兄弟開槍，流彈導致路過四歲幼童馬丁內斯(Skye Martinez)腿部中彈，43歲的新澤西居民阿爾達娜(Marcela Aldana)和23歲的羅德島州遊客馬格林特(Wendy Magrinat)也中彈。

警方稱，穆哈莫在8日作案後就逃離紐約，他先前往位於西42街500號的一家酒店內更換衣服，還剃短頭髮，隨後和女友一起開著掛著假新澤西車牌的黑色休旅車一路向南逃亡。

消息人士稱，有人在11日看到這對亡命鴛鴦在北卡羅來納州的沃爾瑪超市購買食物，並且為他們兩隻狗買狗糧；警方從沿路監控一路追蹤後，最終在佛州拘捕到嫌犯，當時二人正開車坐在一家麥當勞外吃午餐，看到警察並未反抗，束手就擒；警方表示，二人之所以選擇逃逸至此，據信為有親戚接應。

警方尚未透露兄弟矛盾因何而起，表示仍在進一步調查穆哈莫的女友案發時是否在場，所以她暫未被拘捕，但也被列為涉案人；當日穆哈莫被收押在布拉德福德縣監獄(Bradford County Jail)，最終會移交紐約市警，回到紐約受審，他此前曾因搶劫和攻擊多次被捕。

市警總局局長希爾(右)11日就時報廣場槍擊案舉行記者會，宣布嫌犯已在佛州落網。(...
市警總局局長希爾(右)11日就時報廣場槍擊案舉行記者會，宣布嫌犯已在佛州落網。(記者張晨/攝影)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，已前往醫院和四歲女孩父母溝通，也與其他傷者保持緊密聯繫，對所發生的一切感到抱歉，市警會盡所能保護民眾安全。

紐約市 麥當勞 佛州

上一則

布碌崙房價中位數僅10萬？ 2紐約市長參選人淪笑柄

下一則

市府推「開放大道」 10街區供餐飲、表演使用

延伸閱讀

世界晚報／公車上遭非裔男無故掌摑 華女鼻青流血

世界晚報／公車上遭非裔男無故掌摑 華女鼻青流血
時報廣場槍案槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡

時報廣場槍案槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡
紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場
男55頁舉報信：女友與建行高管上班時間去開房

男55頁舉報信：女友與建行高管上班時間去開房
潛入酒店行竊 皇后區亞裔男被捕

潛入酒店行竊 皇后區亞裔男被捕

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體