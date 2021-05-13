刀子划臉、滑板攻擊 紐約地鐵3小時4起攻擊案

12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市地鐵站 內12日上午在短短不到三小時內，接連發生四起攻擊案，其中兩起發生在曼哈頓時報廣場 地鐵站內；當被詢問地鐵公共安全問題時，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，日前已在地鐵系統部署更多警力，未來也將視情況繼續增加人力。

根據警方，當天上午，時報廣場地鐵站在一個多小時內接連發生兩起隨機攻擊案；一起發生在早上7時45分，大都會運輸署(MTA)一名47歲女性員工正在站中執勤，一名攻擊者對她尖叫、向前推她並毆打她的臉部，然後離開月台。

紐約地鐵12日在三小時內連續發生四起攻擊案，治安堪憂；目前市府在多個地鐵站設置了疫苗站，警方在場維持治安。(Getty Images)

警方描述，攻擊者為男性，年齡約20至30歲，身高五呎八吋，身穿暗色衣物。

一個多小時後，約早上9時，時報廣場地鐵站又發生一起攻擊案，一名35歲男子坐在42街交第七大道附近時報廣場地鐵站內的長凳上，一名陌生男子走進他，開始向受害人說話，受害人拿下耳機詢問他：「你在跟我說話嗎？」接著攻擊者朝他吐口水，並以不明尖物攻擊受害人的左臉，隨後逃離現場。

該名受害者被送往西奈山醫院治療，情況穩定，目前警方仍在調查該案，沒有人被逮捕。

另外，當日早上8時45分在皇后區75大道的F線地鐵站中，一名女性遭到29歲嫌犯Andres Gonzalez用滑板攻擊，警方快速將其逮捕，目前Gonzalez將面臨攻擊罪名起訴。

同日上午10時35分，在布碌崙(布魯克林)賓州大道(Pennsylvania Avenue)與Livonia大道的地鐵站月台上，一名女子則在疑似搶案中，遭人刺傷背部和右肩，攻擊者逃離現場，女子送醫後無生命危險。

面對短短三小時內，紐約市各處就有四起地鐵攻擊案，白思豪表示，任何暴力行動都是不被允許的，攻擊者將會被逮捕、執法，並為他們的犯行負責；他進一步說，有更多民眾回到地鐵，就等於城市將會更安全，「我們會讓城市重回生機、更善用警力，以扭轉目前情勢。」