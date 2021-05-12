中國圍巾變鴿子蛋 海關繳獲25箱…華人偷運 社媒兜售

CBP在田納西州港口沒收750個偽裝成「圍巾」寄往紐約市的不明物種禽類蛋。(CBP提供)

聯邦海關與邊境保護局(CBP )大紐約區辦公室11日宣布，日前在田納西州港口，發現一批來自中國 、標記「圍巾」的異常包裹，開包檢查後發現內有750個未經檢驗的不明物種禽類蛋，隨即沒收並銷毀；華裔商家稱，這些禽類蛋應為號稱「動物人參」的白鴿蛋，一盒價格逾80元，有華人偷運來美，透過社群媒體售賣。

根據CBP消息，田納西州孟菲斯市(Memphis)執法人員於4月20日發現這批分裝25個保麗龍盒子共750個未受精的禽類蛋；當局稱，這批貨品來自中國，目的地是紐約市 一戶私人住宅。

CBP表示，這批禽類蛋的物種不明，也不清楚送至目的地的原因；但當局表示，以這批走私貨品的數量推斷，收件人或將禽類蛋供給小餐館烹飪，抑或送至家庭農場銷售。

紐約華裔微商李女士11日表示，海關沒收的禽類蛋應為白鴿蛋，因營養價值高，含優質蛋白與少量脂肪及糖分，有「動物人參」之稱，受到一些在美僑胞追捧，不惜高價購買，因此衍生了私運行業。

她說，雖然鴿子蛋體積比雞蛋小一半，但價格卻是後者的十倍，「在中國也是按個賣，一個鴿子蛋在五元人民幣左右」。

因鴿子蛋在美國市場稀缺，另一名紐約華裔微商王Annie表示，部分商家以各種渠道「冒險」從中國「進口」這類產品，在微信圈售賣，一盒的價格約在80元，甚至更高，客源主打華人市場，「有些華人不在乎價錢，只想大飽口福。」

根據農業部動植物衛生部門的數據，外來肉、蛋類食品可能攜帶病菌，植物中可能隱藏害蟲，會給當地農業市場帶來損害；中國曾流行非洲豬瘟(ASF)、傳統豬瘟(CSF)、新城疫(Newcastle disease)、口蹄疫(FMD)與高病原性禽流感(HPAI)等，農業部對相關肉類產品都嚴格檢查。

聯邦農業部(USDA)表示，若民眾想要進口蛋類產品，須經過食品暨藥物管理局(FDA)檢測，並附上獸醫證明；但這批禽蛋產品沒有任何文件證明，有攜帶禽流感等病毒的風險，CBP出於安全考量，隨即銷毀所有貨品。

CBP紐約地區港口副主管洛佩拉(Crystal M. Lopera)表示，CBP的農業部門利用高科技，防止外來動植物入侵美國，旨在保護當地生物安全與美國經濟；她說，當局將繼續嚴打相關走私產品，嚴防外來動植物攜帶病毒或害蟲進入境。

CBP於2019財年共沒收4695批走私的動植物與土壤等進入美國，防止314種害蟲入境；當局呼籲，若民眾發現任何非法貿易的活動，可通過「非法貿易舉報電子系統」(E-Allegations Online Trade Violation Reporting System)，或撥打(800)232-5378報案，消息來源絕對保密。