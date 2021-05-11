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特殊高中錄取改革提案捲土重來 劉醇逸：不會通過

記者顏嘉瑩／紐約報導
以廢除SHSAT為主的特殊高中改革提案，今年再度在州參議會被提出；圖為此前華人社區集會反對改革特殊高中錄取制度。(本報檔案照)
以廢除SHSAT為主的特殊高中改革提案，今年再度在州參議會被提出；圖為此前華人社區集會反對改革特殊高中錄取制度。(本報檔案照)

已連續多年鎩羽而歸的廢除特殊高中入學考試(SHSAT)等特殊高中錄取改革提案，日前再度捲土重來，由州參議員薩拉查(Julia Salazar)提出；不過，作為此類提案在州參議會的首關，紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，反對此提案，「今年依舊不會通過」。

由薩拉查提出的S3087號提案，提議廢除在1971年通過的「Hecht-Calandra」法案；該法案規定史岱文森高中(Stuyvesant HS)、布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Tech HS)和布朗士科學高中(Bronx HS of Science)三所紐約市特殊高中的唯一錄取標準是透過特殊高中入學考試(SHSAT)；該法案若廢除，等同於現行特殊高中錄取制度將廢除。

近年來，類似提案幾乎每年都會在州參、眾議會被提出，但最終都無疾而終；而自2018年市長白思豪(Bill de Blasio)與市教育局正式積極推動取消SHSAT為主的特殊高中改革後，2019、2020連續兩年，州議會都有相關提案，但在以亞裔社區為主的強烈反對下，相關提案最終都沒能在兩會任一中過關。

目前在州眾議會中並無議員在最新會期中提出相關提案，而該提案在州參議會，則獲得霍曼(Brad Hoylman)、比亞吉(Alessandra Biaggi)、麥里(Zellnor Myrie)和拉莫斯(Jessica Ramos)等多名州參議員支持。

不過，作為該提案將首先被送達的州參議會紐約市教育委員會，作為主席華裔州參議員劉醇逸10日接受本報採訪時表示，強烈反對此提案，並保證此提案「今年依舊不會通過」；他表示，再過去一年並沒有更多不同的意見與說法被提出，在沒有更多實質行動的支持下，想要推動立法廢除SHSAT，不具可行性。

上月底紐約市特殊高中考試成績放榜，全市學生錄取比率中，亞裔占53.7%，也讓市教育總監波特(Meisha Porter)說這樣的結果「令人無法接受」，外界再度施壓要求取消SHSAT；劉醇逸表示，考試是一個評估標準，他說：「如果有人發燒，不會把體溫計丟掉，而是會去治病。」

劉醇逸說：「這樣的考試結果當然令人無法接受，大家都想要看到不同的結果，但如果教育系統沒有改變，結果也就不會變。」

一直站在保衛現行特殊高中錄取制度的華人組織紐約同源會(CACAGNY)表示，該提案是「不加掩飾的種族主義」，目的是將亞裔從特殊高中剔除；同源會指出，反亞裔仇恨犯罪在全美頻發，傳達亞裔「不屬於這裡」的訊息，廢除「Hecht-Calandra」法案，也等同是將這樣的訊息深入校園，灌輸學生「亞裔不屬於這裡」的觀念。

同源會說，該提案並不會解決任何問題，反而將會創造更多對立，最後徒勞告終。

特殊高中 紐約市 亞裔

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