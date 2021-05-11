亨特高中入學考開始報名 6月考試

亨特高中10日宣布，將於6月進行入學考試；圖為往年亨特高中入學考試日，有大批亞裔學生參加。(本報檔案照)

本應在今年1月舉辦入學考試的亨特學院附屬高中(Hunter College High School)，受到新冠肺炎疫情 影響而將考試無限期延緩；該校10日在網上更新資訊，於當日下午3時開放學生及家長報名申請，考試將於6月進行；根據校方，由於去年州考取消，有別以往採五年級州考成績畫定報考資格，今年改採2019年的四年級州考成績。

根據以往亨特高中公布的報考資格，每年只有居住在紐約市 五大行政區，且英文和數學成績在五年級州考中均達到全州前10%的公立學校六年級生，或兩科成績均為該校前10%的私校生，才有資格參加入學考試；由於去年州考因疫情取消，今年報考資格改參考四年級州考成績，報考學生須同時滿足：四年級州考英文成績在626分或以上、數學成績在628分或以上標準。

不過原本在今年1月舉辦入學考試的亨特高中，再受到疫情影響，考試日期延後，當時有不少反對單一入學考試制度的學生團體趁機舉行記者會，38位民選官員也出席支持，呼籲該校取消入學考試，以增加學生多元化，提出四點要求，包括取消今年的入學考試、研擬公平的錄取方式、公開歷年錄取數據、提出有效及可靠的多元平等錄取計畫等，呼籲校方改變入學錄取方式。

上月底，紐約市特殊高中考試錄取結果放榜，根據市教育局 (DOE)公布的考試錄取數據，亞裔學生錄取率達53.7%，居各族裔首位，非洲裔與西語裔學生錄取率則下降至9%；市教育總監波特(Meisha Porter)事後受訪時，頻頻表示該結果無法令人接受，再次呼籲政府採取新的錄取方法，取代特殊高中入學考試(SHSAT)，以解決非洲裔與西語裔學生面臨的招生歧視問題，並增加校園族裔多元性。

而即便在受到反對單一入學考試制度的學生、家長和民選官員施壓，亨特高中在今年仍堅持按以往成績錄取的方式進行招生。

亨特高中雖屬公校，但不歸市教育局管轄，而是從屬於紐約市立大學，擁有「常春藤大學搖籃」美譽，是紐約市乃至全美精英高中裡的精英，常年在各類高中排行榜中位列全美第一。