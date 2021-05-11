紐約市5區幹道限速下調 嚴打超速為期一周

市警將展開為期一周的執法活動，嚴打超速駕駛。（本報檔案照）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)10日宣布，為遏制交通事故近來不斷抬頭趨勢，市府將下調全市五區多條交通幹道的限速，這輪降速街道總長度為45哩；同時，市警也將展開為期一周的執法活動，嚴打超速駕駛、占用單車道停車等行為。

其中，皇后區皇后大道(Queens Boulevard )至洛克威大道(Rockaway Boulevard)的木港大道(Woodhaven Blvd.)，111街至8街之間的阿斯托利亞大道(Astoria Boulevard)，135街至皇后大道之間的Van Wyck Service Road，限速從每小時30哩降至25哩；其他路段限速信息詳見https://reurl.cc/3Ngqp8，市府將在未來幾周內更換限速標識牌，並重設測速攝像頭數值，駕駛將有60日的調整期。

同時，市警也從5月10日至16日，在全市77個巡邏片區進行為期一周的執法活動，嚴厲查處超速駕駛和未避讓行人、單車騎士的駕駛；此外，市警高速公路巡邏隊(NYPD Highway Patrol)也將在高速公路上嚴打超速駕駛，市警交通執法組也將嚴密關注停車占用單車道的行為。

白思豪宣布，為降低交通事故發生率，市府將降低全市五區總長度多條交通幹道的限速。（市長辦公室提供）

白思豪表示，雖然「零死亡願景」(Vision Zero)項目已經讓街道變得更安全，但這仍然不夠，「我們需要讓司機降下速度，市府也會和市警局緊密合作，將危險駕駛者繩之以法，這樣將拯救更多生命，讓道路更加安全；同時，我也呼籲州議會盡快通過交通事故受害者權益與安全法案(Crash Victims Rights and Safety Act)。」

交通事故受害者權益與安全法案將允許紐約市的超速攝像頭24小時運轉，而目前法律只要求周一至周五每天早6時至晚10時運轉；市府數據顯示，2020年的所有致命交通事故中，有36%發生在校區測速路段，但是卻不在攝像頭工作時段內；目前全市共部署超過1300個超速攝像頭，預計今年底增至2000個。