仇恨亞裔犯罪又2起 嫌揚言射殺亞裔

紐約市8日又發生兩起反亞裔仇恨案；圖為日前在曼哈頓華埠舉辦的「反仇恨大遊行」。(本報檔案照)

紐約市 周末再連續發生兩起反亞裔 仇恨案，其中一起案件中攻擊者對一名亞裔男性說，「我討厭亞裔，我要開槍射你」，更揚言若報警，也將連同到場的警察一起射殺，另一起則是白人女性發表反亞裔言論；所幸在兩起案件中均無人受傷，目前市警仇恨犯罪 小組(NYPD's Hate Crimes Task Force)已介入調查。

根據警方消息，8日晚約6時30分在布碌崙(布魯克林)東紐約New Lots大道靠近Cleveland街的一家商店中，一名男子走近，對一名亞裔男子說：「我討厭亞裔，我要開槍射你」；亞裔男回覆要報警，該名攻擊者則繼續威脅他說：「那我也會一起射殺他們。」

目前警方尚未掌握攻擊者的身分，在開口威脅後，該名攻擊者並未有亮出武器就離開了現場，過程中沒有人受傷。

另一起案件則是發生在皇后區森林小丘(Forest Hills)的Norden路，8日下午4點，一名白人女性無端走近一名亞裔女，對她說：「為什麼你要戴口罩？我不戴，你是中國人嗎？」

該名亞裔女無視該白人女性的挑釁，走離現場，然而白人女繼續騷擾她，對她說：「Fuck you」；該起案件中也無人受傷。

警方表示，市警仇恨犯罪小組正在對兩起案件進行調查。