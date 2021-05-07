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紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

記者洪群超／紐約報導
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

紐約市移民事務辦公室6日表示，隨著拜登政府上台，市府在移民服務上的政策重點，將從川普總統任期內著重在保護移民免遭聯邦反移民政策侵害，轉向如何向移民提供更多經濟、教育資源以及申請移民福利和入籍途徑上的幫助；若拜登政府提出的新移民改革法案若通過，紐約市會有近50萬市民獲益。

即將離任的市長移民事務辦公室主任摩斯托菲(Bitta Mostofi)表示，在該辦公室服務七年多，而過去川普任內四年，帶來的是最為不堪且痛苦的回憶，紐約市不得不一次次正面對抗聯邦政府的反移民政策，保護包括無證客在內的所有市民。

摩斯托菲解讀該辦公室日前出爐的紐約市年度移民報告，指出800萬紐約市民中，移民人口已達300萬，無證移民占全市人口超過5%；而全市超過62%人口所在家庭，有至少一名移民，其中就有不少是無證移民；全市無證移民中，人口最多的來自墨西哥，其次來自中國；全市無證客中，超過57%在美國已生活超過十年。

她說，如今拜登總統上台，川普治下的聯邦政府反移民風氣總算得以扭轉；雖然她即將卸任，但該辦公室以及市府的整體移民政策，都將從對抗聯邦反移民措施，轉變為更好服務全市移民，提供更多資源，打擊針對移民社區的詐欺和犯罪等。

摩斯托菲說，移民占全市勞動力超過四成，但貧困率遠遠超出在美出生的群體，更有12%的移民沒有醫療保險，無證客中無保險率更高達46%；同比之下美國出生的紐約客中，只有4%沒保險。這是市府未來在移民政策上的一大重點。

她也表示，國會目前提出移民改革法案「2021美國公民法案」(U.S. Citizenship Act of 2021)，如果該法案能通過，紐約市預計有多達47萬6000名無證紐約客可受益。

針對日前反亞裔犯罪案件頻發，摩斯托菲也表示，除了市警、市人權局及各區檢察官辦公室等已出台諸多措施來保護亞裔紐約客、打擊仇恨犯罪，市長移民事務辦公室將著手整合市府各部門資源，來讓亞裔社區能獲得更便捷的協助，舉報不法行為。

移民 紐約市 美國公民

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