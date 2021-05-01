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紐約市堂食客容量 5．7擴至75%

記者金春香／紐約報導
紐約市餐廳堂食客容量下周五開放至75%。（記者金春香／攝影）
紐約市餐廳堂食客容量下周五開放至75%。（記者金春香／攝影）

州長葛謨(Andrew Cuomo)4月30日宣布，紐約市餐廳下周五(7日)起堂食客容量擴大至75%，保證州內所有地區堂食客容量保持一致；5月15日起，紐約市健身房客容量也將增至50%。

葛謨表示，紐約市除餐廳堂食可擴大客容量外，理髮店、美容店等個人護理服務也可從7日起將客容量增至75%，在客容量進一步恢復的同時，民眾在這些場所仍需要配戴口罩和保持社交距離；此外鑑於紐約疫情數字不斷降低，葛謨還宣布取消去年11月頒布實施的「聚集防疫策略」(Micro-Cluster Strategy)，取消「紅區」、「橙區」、「黃區」三級防疫區。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)行政總監雷吉(Andrew Rigie)表示，葛謨的最新宣布給過去一年飽受經濟打擊的全市小商家和員工帶來一絲希望，大家都期待在政府部門的協助下，全面安全重啟，讓食客感受到這一世界餐廳之都的美麗。

葛謨本周還宣布，5月17日起，室外用餐區夜間宵禁將終止，室內用餐的宵禁則將在5月31日終止，從5月3日起，紐約市所有餐館的酒吧區可恢復運營；州眾議會則決議廢除葛謨的一系列防疫行政令，不再要求顧客買酒時須同時點餐。

此外，確保出席者出示接種疫苗或病毒檢測陰性證明的大型宴會活動凌晨1時宵禁將於5月17日終止，5月31日則終止所有大型宴會活動凌晨1時宵禁；自5月3日起，私人住宅也可舉辦宴會活動，室內聚集人數不得超過十人，室外不得超過25人，參與者須遵守防疫要求。

葛謨再呼籲16歲至25歲的青年盡快接種疫苗，並表示若獲得家長允許，高中可以考慮安排校車載16、17歲的高中生前去接種。

截至30日，紐約州46%人口完成至少一劑接種，34.1%完全接種，每三人中有一人完全接種。

紐約市 葛謨 宵禁

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