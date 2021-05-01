作企業榜樣 紐約市府8萬員工5月3日返崗

白思豪宣布，5月3日將迎8萬雇員回歸。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)4月30日在接受媒體採訪時表示，重啟紐約的重要一步就是將遠程工作模式慢慢恢復至疫情 前的面對面辦公；為實現這一目標，並為其他企業做出榜樣，市府已花費超過2億元改造市府辦公大樓，以符合安全防疫規定和人流兼容措施，從而使8萬名市府雇員得以重返工作崗位。

白思豪當日接受WNYC電台採訪時表示，對於市府雇員來說，有些工作是遠程所不能及的，面對面交流比通過視訊與人打交道更有效率，也使人與人之間的合作更加密切。

「自疫情爆發以來，大約有8萬人一直在遠程工作，他們需要回到辦公室工作，才能讓紐約重新煥發活力。」他說，市府已經準備好自5月3日起迎接雇員回歸，且稱「這是一個非常縝密的計畫。」包括錯開工作時間、配戴口罩、保持社交距離以及改善通風，這一系列改變已耗資市府2億元。

然而，一些雇員則表示，即使辦公樓已改善，但他們仍擔心白思豪在疫情期間缺乏細節的安排和決定，會成為影響安全的重要因素。

根據市府重開計畫，每天約有40%的市府員工將回到辦公室，而市長辦公室也將把員工人數調回50%；市府表示，這一回歸將為曼哈頓空置的商業區注入活力，並鼓勵其他公司效仿。

在此之前的幾個月裡，開發商和擁有主要寫字樓的業主們一直在對市府施壓，疫情期間，由於擔心在家辦公可能成為一種常態，房產價值呈直線下跌。

除了這些即將返回辦公室的的市府員工外，紐約市還有大約22萬名一線工作人員和急救人員，包括警察、消防員、環衛工人、道路維修人員和地面工作人員，他們在疫情肆虐時，仍照常堅守工作崗位，在第一線提供市民服務。

市府表示，紐約市30多萬市政員工中，有一半以上已至少接種一劑新冠疫苗，14萬6000名工作人員已完全接種疫苗。