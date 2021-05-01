作企業榜樣 紐約市府8萬員工5月3日返崗
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4月30日在接受媒體採訪時表示，重啟紐約的重要一步就是將遠程工作模式慢慢恢復至疫情前的面對面辦公；為實現這一目標，並為其他企業做出榜樣，市府已花費超過2億元改造市府辦公大樓，以符合安全防疫規定和人流兼容措施，從而使8萬名市府雇員得以重返工作崗位。
白思豪當日接受WNYC電台採訪時表示，對於市府雇員來說，有些工作是遠程所不能及的，面對面交流比通過視訊與人打交道更有效率，也使人與人之間的合作更加密切。
「自疫情爆發以來，大約有8萬人一直在遠程工作，他們需要回到辦公室工作，才能讓紐約重新煥發活力。」他說，市府已經準備好自5月3日起迎接雇員回歸，且稱「這是一個非常縝密的計畫。」包括錯開工作時間、配戴口罩、保持社交距離以及改善通風，這一系列改變已耗資市府2億元。
然而，一些雇員則表示，即使辦公樓已改善，但他們仍擔心白思豪在疫情期間缺乏細節的安排和決定，會成為影響安全的重要因素。
根據市府重開計畫，每天約有40%的市府員工將回到辦公室，而市長辦公室也將把員工人數調回50%；市府表示，這一回歸將為曼哈頓空置的商業區注入活力，並鼓勵其他公司效仿。
在此之前的幾個月裡，開發商和擁有主要寫字樓的業主們一直在對市府施壓，疫情期間，由於擔心在家辦公可能成為一種常態，房產價值呈直線下跌。
除了這些即將返回辦公室的的市府員工外，紐約市還有大約22萬名一線工作人員和急救人員，包括警察、消防員、環衛工人、道路維修人員和地面工作人員，他們在疫情肆虐時，仍照常堅守工作崗位，在第一線提供市民服務。
市府表示，紐約市30多萬市政員工中，有一半以上已至少接種一劑新冠疫苗，14萬6000名工作人員已完全接種疫苗。
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