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白思豪再促下台 葛謨：政治立場…籲民眾兼聽則明

記者和釗宇／紐約報導
面對紐約市長白思豪再次要求他辭職的聲音，州長葛謨呼籲民眾兼聽則明，不要偏聽偏信；圖為葛謨29日在水牛城出席一場記者會。(美聯社)
面對紐約市長白思豪再次要求他辭職的聲音，州長葛謨呼籲民眾兼聽則明，不要偏聽偏信；圖為葛謨29日在水牛城出席一場記者會。(美聯社)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)29日再次呼籲州長葛謨(Andrew Cuomo)辭職，稱葛謨已經無法繼續領導紐約州；對此葛謨回應稱，不知道白思豪此話怎講，許多要求他辭職的呼聲都帶有政治立場，他說州府已經完成新財年預算，這就是能夠有效履職的最好證據；對於各項針對他的指控，葛謨呼籲民眾兼聽則明，不要偏聽偏信。

白思豪表示，「葛謨應該辭職，我過去幾個月一直這麼說；他無法領導紐約州，無論是養老院疫情醜聞、性騷擾指控，還是出書醜聞，醜聞一個接一個，他真的需要辭職；他甚至不能理解這份工作的本質是什麼，在這個位子上，一直需要面對、處理多種情況。」

葛謨則在隨後的記者會上回應稱，不清楚白思豪講這話是要暗示什麼，「很多人呼籲我辭職，這些人都是帶有特定政治立場的；從這些醜聞開始發酵以來，看看我幹了什麼？到底什麼才是州長最重要的工作？那就是預算，如果某個州府陷入危機，那一定就是預算危機；但是我們把預算談成了，這是紐約州史上最複雜的預算，無論是面對疫情造成的各種虧空，還是兼顧經濟重啟中各方需求。」

他還回應了有關養老院醜聞的最新指控；此前有報導指州府遮掩養老院疫情長達數月，對此葛謨表示，未及時公布數據是因為州府需要確保數字準確，以免被人當做政治攻擊的把柄；「當時的疫情處理被政治化非常嚴重，聯邦政府一直在找民主黨州的茬，這時候必須非常小心，我們不想因為數字不準確而弄出更多麻煩，因此暫時凍結了養老院數字公布。」

他表示，儘管州府未及時公布養老院疫情數字，但總死亡人數一直是準確的，未公布養老院數字的唯一原因就是擔憂數字不準確；「州衛生廳此前交過一份報告，我要求他們確認數字的準確性，但是他們的回答無法讓我們滿意，這些數字誤差多達600人；因為養老院死亡的標準很難界定，究竟是算養老院內的死亡人數，還是養老院送到醫院的也算，還是醫院轉送到養老院的也算？不同的州有不同的標準，很難說清。」

葛謨坦承，過去幾個月面對指控的日子相當難熬，「一直有新的指控不斷出現，我卻沒辦法有效回應；人們一直在聽一面之詞，這是不對的；我在當州檢察長的時候就學到了，如果你只聽了一方的觀點，那就等於什麼也沒聽到；我尊重州檢察長辦公室和州議會的調查程序，他們會將事實調查清楚，但問題是這些指控都衝著媒體大肆渲染，大家應該全面了解情況；我無法形容自己有多想說出自己的故事，那個時刻終將到來。」

白思豪再次呼籲葛謨辭職。（市長辦公室提供）
白思豪再次呼籲葛謨辭職。（市長辦公室提供）

養老院 葛謨 紐約州

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