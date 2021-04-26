新增5萬公校生26日返校 仍有6成學生上網課

5萬1000名公校生26日返校上課，但仍有六成公校生選擇上網課。（市長辦公室提供）

市府此前開放窗口期，允許網課生重新選擇返校上實體課，根據市教育局 的數字，約有新增5萬1000名公校 生於26日返校上課；然而，仍有大約58萬2000名學生選擇繼續遠程教學，超過公校生總數的六成，一些家長仍然擔憂疫情 。

新冠疫情此前已嚴重影響紐約公校系統的正常運作，全市公校在去年春天疫情爆發而全部關閉，秋季新學年開始後，市府則採取混合教學的方式，讓希望上實體課的學生返校，返校之後亦可以選擇轉回網課；然而，疫情於冬季反彈導致公校再一次短暫關門，復課後則因為市府嚴格的防疫規定，讓不少學校頻繁關門，擾亂了學生和家長的作息。

隨著疫情好轉以及疫苗接種不斷推進，再加上聯邦政府將學校內社交距離要求從六呎下降到三呎，市府此前開放窗口期，允許網課生轉回實體教學；根據教育局的數據，約有新增的5萬1000名學生此次選擇返校，26日起返校上課。

然而，目前仍有大約58萬2000名學生仍維持上網課，占公校生總數的六成；一些學生家長仍擔心校內容易感染；華裔家長李靜文就沒有讓女兒返校，她說，雖然實體課的教學質量肯定比網課要好，但防疫安全仍然是最重要的；「現在雖然很多人打了疫苗，但是紐約市的疫情數字並沒有出現快速下降，而且現在流行的都是變種病毒，不知道疫苗是否仍然有效；還好我現在仍能在家工作，能夠兼顧女兒上網課。」

不過，根據市教育局的數據，目前公校的隨機檢測陽性率不到0.5%；市長白思豪(Bill de Blasio)也多次表示，學校是最安全的場所，並多次表示全市公校將在今年9月新學年開始時完全復課；他此前說，「雖然一些家長仍然有很多顧慮，但是我們將會加緊工作，我們的目標是讓全市百萬公校生都回到學校。」

李靜文表示，如果屆時疫情確實好轉，一定會讓女兒返校；「返校上課不僅教學效果更好，而且回到學校才能讓孩子重新享受社交生活，這對形成健康的性格很重要。」