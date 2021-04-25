去年11月來首次 紐約州陽性率降至2%以下 復打嬌生疫苗

紐約州府和市府24日宣布重新為民眾提供嬌生疫苗；圖為州長葛謨(右一)日前在曼哈頓哈林區參觀一間新開的免預約疫苗站。(Getty Images)

紐約州府的24日數據顯示，州內最新單日新冠檢測陽性率降至1.79%，是去年11月3日以來首次降至2%以下；同日州長葛謨(Andrew Cuomo)和紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)都宣布，從即日起恢復在州府和市府運營的疫苗 站為民眾注射嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗。

全美已有15名60歲以下女性在施打嬌生疫苗後出現嚴重血栓狀況，並造成三人喪生、七人住院，因此日前該疫苗在全美被建議暫停施打；聯邦疾病防治中心(CDC)顧問委員會23日投票決定建議恢復施打嬌生疫苗，表示施打的好處大於可能出現罕見且嚴重的血栓風險，但須加註警語。

州長葛謨24日宣布，州內運營的疫苗接種站將立即恢復提供嬌生疫苗，他表示，除聯邦政府審視外，州府的獨立疫苗工作小組也對嬌生疫苗的數據進行研究，得出該疫苗可以繼續施打的結論。

州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，數據顯示嬌生疫苗的已知好處，遠超過潛在以及極其罕見的風險，民眾可放心接種，若有疑問可與醫生諮詢協商；州府會繼續傳達聯邦政府疫苗定期更新和指導的相關信息。

紐約州府和市府24日宣布重新為民眾提供嬌生疫苗；圖為位於曼哈頓的美國自然歷史博物館內也開設了疫苗站。(Getty Images)

市長白思豪表示，市府也會即刻恢復提供嬌生疫苗，此前改為提供莫德納(Moderna)疫苗的上門接種服務對象，也可以繼續獲得只需一針的嬌生疫苗；白思豪說他與市衛生局局長喬克西(Dave Chokshi)此前接種的都是嬌生疫苗，他們對嬌生疫苗的安全及有效性有直接體驗；喬克西稱若讓自己再選擇一次，仍會選擇接種嬌生疫苗。

州府數據顯示，州內最新單日新冠檢測陽性率降至1.79%，是去年11月3日以來最低值，七天平均陽性率降至2.27%，是去年11月9日以來最低值，州內新冠住院人數降至3294人，是去年11月27日以來最低值。

此外近日來陽性率一直較高的西紐約地區，昨日數字降至2.84%，是近一個月來首次降至3%以下。

截止24日，州內43.8%的民眾接種至少一劑疫苗，30.7%完全接種；過去七天內州內共施打近120萬劑。

目前紐約市運營的接種點面向16歲以上民眾提供免預約接種，民眾可以隨到隨打，紐約市疫苗站查詢網站為https://vaccinefinder.nyc.gov，州府疫苗預約網站為https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov。