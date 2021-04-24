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反亞裔仇恨犯罪座談 檢察官：不控仇恨犯罪也會全力調查

記者顏潔恩／紐約報導
國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)邀請聯邦、市府仇恨犯罪部門代表，23日舉行線上座談會。(視頻截圖)
國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)邀請聯邦、市府仇恨犯罪部門代表，23日舉行線上座談會。(視頻截圖)

針對反亞裔的仇恨和歧視激增，國會議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)邀請聯邦、市府仇恨犯罪部門代表，23日舉行線上座談會；曼哈頓地區助理檢察官金倫華(Run Ha Kim)說，就算案件中嫌犯仇恨罪名不成立，不代表檢方就不重視，考慮到案件的複雜性，會盡全力展開調查。

與會者針對反亞裔歧視方法和處理情況提出看法；金倫華表示，儘管很多案件中嫌犯不一定被控仇恨犯罪，但這不代表不會引起檢方重視，恰恰因為了解案件的本質，會盡一切努力去蒐集證據，確保嫌犯獲得應有的控罪。

市警仇恨犯罪小組指揮官克麗(Jessica Corey)則表示，民眾可能因語言障礙、或是不相信執法人員的辦事能力，拒絕在案發後報警；她呼籲受害者打破沉默的文化，亞裔需要向警方出聲才能獲得幫助，警方一定會積極展開調查，避免更多人受傷害。

克麗指出，言論自由是受到美國憲法所保護，每一個人有權利表達自己喜歡或討厭的意見，往往在看似仇恨犯罪的案件中，成為不法分子擺脫仇恨罪名的有利說詞；然而執法當局也會竭盡所能，用一切資源讓嫌犯受到懲罰。

聯邦調查局(FBI)民事權益部門特派員多諾修(Christopher Donohue)則說，許多受害者不敢和聯邦人員對話，擔心說錯話惹禍上身；他說FBI絕不會用移民身分威脅，也會和各機構合作，在調查期間為受害者取得合法居留簽證。

多諾修說，針對亞裔的犯罪案件並不是新鮮事，只是近來報案人愈來愈多，民眾知道的訊息也增加了；他說，身邊很多亞裔探員也反映，自己的父母開門做生意遭他人騷擾。

他提醒受害者，不要自己充當「調查員」，應把案件交給執法人員，他們有專業的分析能力，能從相關案件中判斷攻擊手法是否日益嚴重化。

維樂貴絲也說，媒體在幫助全美停止仇恨犯罪上有著重要角色，可提供大量的有用信息，受害者應知道在經歷重大事件後要如何求助。

亞裔 仇恨犯罪 歧視

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