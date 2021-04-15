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紐市民若已預約嬌生 接種時間不變 現場改打其他疫苗

記者和釗宇／紐約報導
已預約接種嬌生疫苗的民眾，不必更改接種日期，現場會以其他疫苗代替；圖為紐約一間疫苗接種站。(Getty Images)
已預約接種嬌生疫苗的民眾，不必更改接種日期，現場會以其他疫苗代替；圖為紐約一間疫苗接種站。(Getty Images)

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)14日表示，絕大部分已預約本周接種嬌生疫苗的市民，可照原預約時間前來接種其他疫苗；此外，隨著疫苗接種增加，染疫住院率也大幅降低，與1月中旬剛開始接種疫苗相比，65歲以上長者住院率大降51%，65歲以下也降低29%；不過變種病感染者已占四分之三，市長白思豪(Bill de Blasio)說防疫策略沒有變，那就是接種疫苗。

喬克西表示，絕大部分預約本周接種嬌生疫苗的市民，可照原預約時間前來接種其他疫苗。...
喬克西表示，絕大部分預約本周接種嬌生疫苗的市民，可照原預約時間前來接種其他疫苗。（市長辦公室提供）

因擔憂副作用，此前市府已經叫停接種嬌生疫苗，同時使用嬌生疫苗的長者上門接種服務也不得不暫停至周日，市府正在研究如何解決上門接種使用其他疫苗的運輸冷藏問題，因輝瑞和莫德納疫苗需要極低溫冷藏，而嬌生只需普通低溫冷藏；市府已經將本周現有的預約重新安排時間，並研究是否將已預約上門接種的長者就近送到接種站接種。

喬克西表示，大多數預約本周接種的民眾仍將按時接種，只不過將使用其他疫苗，預計聯邦政府周末將會對如何使用嬌生疫苗做出決定。

全市65歲以上長者中，已有超過六成至少接種一針疫苗，而且長者的住院率已經比1月中...
全市65歲以上長者中，已有超過六成至少接種一針疫苗，而且長者的住院率已經比1月中旬剛開始接種疫苗時大降51%。（市長辦公室提供）

衛生局數據顯示，全市65歲以上長者已有超過六成至少接種一針疫苗，且長者住院率已經比1月中旬剛開始接種疫苗時大降51%；65歲以下市民的住院率也比1月中旬下降29%。

不過喬克西表示，市民仍須嚴格防疫，尤其是面對更具傳染性的變種病毒；他說，目前變種病毒感染者已占四分之三，這也是目前疫情數字仍未顯著下降的原因之一。

白思豪表示，市府將投資5000萬元用於長者服務，包括增加老人中心。（市長辦公室提...
白思豪表示，市府將投資5000萬元用於長者服務，包括增加老人中心。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)也說，「顯然，變種病毒讓我門店防疫更加艱難，但基本策略仍然未變，那就是接種疫苗；我們將贏得抗疫之戰，但我們仍須繼續努力，嚴格防疫。」

白思豪還表示，市府將投資5000萬元，設立名為「社區關懷計畫」(Community Care Plan)的五年項目，用來擴大長者相關服務，包括為資源較少的社區新增25個老人中心，以及資助長者通勤服務、購物協助、家庭照護和送餐上門服務；他說，「我們未來需要為老年人做得更多，現在仍有很多社區的長者服務資源不足。」

葛謨宣布從下周起，餐館、酒吧的「宵禁」將從晚11時延至12時。（州長辦公室提供）
葛謨宣布從下周起，餐館、酒吧的「宵禁」將從晚11時延至12時。（州長辦公室提供）

餐館酒吧宵禁延至12時

隋著疫苗接種率的增加，葛謨14日宣布從19日(周一)起，全州餐館、酒吧的「宵禁」起始時間將從晚11時延長至12時，婚宴等宴會活動的「宵禁」起始時間延長至凌晨1時；另外，從4月23日起，賽馬和賽車活動將在客容量20%的情況下允許觀眾入場。

疫苗 嬌生 防疫

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