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新冠後遺症多 楊安澤：若當選市長 將提供患者更多支援

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤表示，他若當選市長，將為因感染新冠肺炎而產生長期後遺症的患者提供支援服務。（楊安澤團隊提供）
楊安澤表示，他若當選市長，將為因感染新冠肺炎而產生長期後遺症的患者提供支援服務。（楊安澤團隊提供）

華裔紐約市長參選人楊安澤13日在皇后區艾姆赫斯特醫院表示，他若當選市長，將為因感染新冠肺炎而產生長期後遺症的患者提供支援服務，包括建立新冠患者支持註冊名錄、為後遺症患者提供財務支援等。

楊安澤表示，目前紐約市累計已出現近89萬例新冠肺炎感染者，死亡人數已經接近3萬2000人，「但經常被人忽視的是，那些倖存下來的人可能要忍受著長期後遺症；數據顯示，大約有10%的新冠患者後遺症要持續三周以上，有的甚至持續數月。」

他說，若當選市長，市府將和社區醫療組織、患者、研究機構和聯邦政府合作，對後遺症進行甄別分類，確認需要幫助的人群，設立一個像「九一一事件」受害者系統一樣的註冊名錄，並將病人尋訪工作納入市府的社會服務體系。

市府將對社區醫療機構進行相關培訓，鼓勵社區醫療機構關注新冠患者的康復進程；市府還將資助成立疫後恢復中心，聘請專家，同時關注康復患者的心理健康情況，並擴大遠程診療服務。

楊安澤還表示，他還計畫將新冠後遺症治療納入保險覆蓋，減輕患者的財務負擔；他若當選，市府將設立求助熱線，幫助後遺症患者註冊醫保並尋找合適的計畫，並將為有需要的人資助自付款；市府還將設立新冠救濟基金，除了為民眾提供財務支援，日後還能夠資助疫苗研究。

白思豪政府日前已經啟動一項新冠康復關懷項目「Aftercare」，該項目將使用市檢測和追蹤小組(Test & Trace Corps)的數據聯繫曾經感染新冠的市民；楊安澤表示，市府還應該做更多；曾經感染新冠肺炎的他表示，醫學水平的進步將讓人們更好地理解新冠後遺症的複雜性，他將更多地聽從專家、醫生和科學界的建議。

楊安澤 紐約市 新冠肺炎

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