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州眾議員文雅麗訪華社 不改廢特殊高中立場

記者顏潔恩／紐約報導
州眾議員文雅麗(右二)13日前往班森賀華社，向救世軍布碌崙樂齡中心華裔長者介紹其政見。(記者顏潔恩/攝影)
州眾議員文雅麗(右二)13日前往班森賀華社，向救世軍布碌崙樂齡中心華裔長者介紹其政見。(記者顏潔恩/攝影)

參選布碌崙(布魯克林)區長的州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)13日前往班森賀華社，向救世軍布碌崙樂齡中心華裔長者介紹其政見，對於華人關注的特殊高中(SHSAT)議題，文雅麗不改立場，認為需要作出改革；她也說，通過特殊高中進入常春藤大學不是唯一成功方式，應加強各高中的教育水平，讓學生都獲得公平的學習機會。

文雅麗就特殊高中議題，與華裔民眾持相反意見，她13日接受採訪時指出，自己擁有教育碩士，非常看重教育；認為特殊高中入學考試存在很多方面的問題，對特定社區的學生帶來負面影響，她希望有一個更公正的錄取程序，給所有人都提供機會。

她說，她的母親也是移民，深知教育對移民家庭的重要性；可除特殊高中以外，也有很多不錯的普通高中，在她看來，「哈佛大學不會全收史岱文森高中(Stuyvesant High School)的學生」，通過特殊高中進入常春藤大學不是唯一的選擇。

她說，最重要的是提升各高中的教育水平，讓所有學生都有公平競爭的能力和機會；她也提到在特殊高中議題上，需要和各族裔家長進行溝通，促進理解。

當天活動上，也有民眾指出布碌崙區長掌控不小數額的資本預算(Capital Budget)從未注入當地亞裔社區；對此文雅麗表示如果當選，會安排團隊邀請各社區、包括亞裔在內的各族裔民眾聚集一起，探索他們的需求，再衡量如何分配和改善居民生活。

「需求總是會比金錢來得多。」她表示，改善老人中心設施、提升學校、交通設備等是現在比較影響深遠，且必須馬上實行的幾個方案；她也說將會招募亞裔社區聯絡員來了解當地社區的需求，若成功當選，直到明年1月正式接任前的過渡期，她將運用這個時間和各社區展開溝通。

特殊高中 教育 亞裔

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