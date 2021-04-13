「要麼殺人，要麼被殺」…治安惡化 白思豪怪疫情

白思豪認為，是新冠疫情導致紐約槍擊案上升，治安變壞。(記者張晨/攝影)

紐約市 日期槍擊 案頻發，包括10日布碌崙(布魯克林)一12歲男童遭到槍擊，其家人表示紐約就是一個「要麼殺人，要麼被殺」的地方；市長白思豪 (Bill de Blasio)12日在記者會上就該問題回答記者提問時表示，正在積極尋求解決辦法，並指是新冠疫情導致槍擊案上升。

警方表示，案發當日晚10時左右，這名12歲的少年在貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)與一群年齡相仿的孩子在一起和另一群人發生了衝突，隨後有人掏槍打中這名12歲少年，致其胸部中槍；所幸該少年奇蹟般生還，甚至不需要手術，因為子彈穿過身體時沒有損傷任何器官。

在12日的記者會上，記者提問白思豪，市府是否提出策略來讓街道變得更安全，「絕對有新的方法正在出現。」他回答，市府正在與市警和社區密切合作，但沒有提供更多細節。

根據市警最新統計數據顯示，今年到目前為止，謀殺案件比2020年同期增加了近20%，而槍擊案件則增加了近60%。

白思豪繼續指責是新冠疫情導致了謀殺和槍擊率上升，指出「讓法院系統運轉起來，讓經濟再次運轉起來，讓孩子們重返校園……所有這些都將扭轉局勢。」他說，「我們將扭轉局勢，我們以前做到過，我們不會接受暴力在這座城市持續上演。」

這名遭到槍擊的12歲孩子的祖母莉莉(Evette Lilly)表示，鄰里現狀就是這樣的，這樣的案件經常發生，因為紐約就是這樣，是一個「要麼殺人，要麼被殺」的地方。