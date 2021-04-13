變種病毒肆虐紐約全市 5區增多個接種點

紐約市府將在皇后區購物中心增設疫苗接種點。（取自市府官網）

紐約市 衛生局公布數據顯示，新冠變種病毒 已遍及全市五個行政區，而且變種病毒在感染者中所占比率仍在增加；市長白思豪(Bill de Blasio)12日表示，全市已經施打逾500萬劑新冠疫苗 ，市府本周將在全市五區新增多個疫苗接種點，包括時報廣場和皇后區購物中心(Queens Center Mall)。

市衛生局表示，目前市內流行的兩種變種病毒分別是紐約變種病毒(B.1.526)和英國變種病毒(B.1.1.7)，紐約變種病毒在布朗士區和皇后區部分地區更為常見，英國變種病毒在布碌崙(布魯克林)南部、皇后區東部和史泰登島較多。

根據現有數據，英國變種病毒的傳染能力比原型病毒強50%，而且更容易導致重症，抗體療法可能對紐約變種病毒療效有限。

市衛生局說，變種病毒已經占衛生局3月中旬收集測序樣本中的70%，相比之下1月時僅為10%，這說明變種病毒更容易傳播，而且目前紐約市疫情數字進入平台期也可能與變種病毒大量傳播有關。

衛生局呼籲市民盡快預約接種疫苗，並繼續保持戴口罩、社交距離等防疫措施；根據統計數據，二次感染和已完全接種者感染的案例仍較為罕見，尚無法確認哪些變種病毒可能引發二次感染或疫苗失效。

白思豪表示，全市已經施打超過500萬劑新冠疫苗，市府本周將在全市五區增設接種點，包括皇后區購物中心；該接種點將設在前Modell門店，將提供只需接種一劑的嬌生疫苗(Johnson & Johnson)。

華裔國會眾議員孟昭文表示，很高興能在皇后區購物中心增設接種站，但仍有不少社區疫苗緊缺，她呼籲在其選區西側增設接種點。

市府還將在時報廣場增設接種站，主要為百老匯影劇業人員接種，預計每天施打量為1500劑；數據顯示，去年藝術和娛樂業工作崗位因疫情驟減66%，相當於該行業過去十年來增加的就業崗位全部消失，為全市就業受創最嚴重的產業。

白思豪表示，文化藝術是紐約市疫後重啟的關鍵，疫苗將扮演關鍵角色，「我們希望影劇界人員能夠更方便地接種疫苗。」