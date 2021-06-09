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方便、快速 紐約啟動唾液測新冠

記者朱蕾／紐約報導

紐約西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)本周啟動一項唾液新冠病毒檢測項目，將在曼哈頓設置四個唾液檢測點，準確性等同於鼻拭子，結果會在48小時內出爐，不過約85％能在24小時內獲得；此項目可望為紐約重開大型活動找到新路。

西奈山醫院院長賴希(David Reich)表示，此項目已於5日開始，為民眾提供簡單、有效和準確的新冠檢測；此項檢測主要面向為能夠進入體育比賽、劇院等大型活動或乘坐國際航班，而需要方便、快速的獲得「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)的民眾。

檢測費用為139.5元，保險不支付。賴希說，「我們與幾家大型保險公司討論，結果為保險不會報銷僅以參加休閒或娛樂活動或旅行為目的而進行的檢測。」

州長葛謨(Andrew Cuomo)上月宣布推出「精益求精通行碼」項目，以確認民眾已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性，活動場所可用這些數據，根據州衛生廳的指導方針幫助重開場館。曼哈頓的麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)已開始使用這一通行碼。

西奈山醫院表示，若要接受唾液檢測的民眾，一小時前不能進食或喝任何東西、不能刷牙或使用牙線、漱口水，也不能吸菸或咀嚼口香糖；該檢測也適用於幼兒，兒童可能會覺得比鼻拭子舒適一些。這些檢測使用與PCR鼻拭子檢測相同且高度精確的聚合酶鏈反應技術。

「我們一直渴望重進劇院和參加公共活動」，賴希說表示，「這些檢測也適用於要參加諸如婚禮等大型宴會的民眾，我們認為這是紐約州幫助全州重新開放做出的出色努力，我們很高興參與其中」。

此新冠唾液檢測使用的產品「SalivaDirect」是耶魯大學流行病學副研究員維利(Anne Wyllie)幫助開發，維利表示，這種方法有效，「SalivaDirect」於去年8月獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的緊急使用授權，並已在36個州的大學和當地學校中使用。

檢測 紐約州 保險

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