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1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

紐約市75歲以上長者 25地打疫苗無需預約

記者金春香和釗宇╱紐約報導
市府本周將擴大為75歲長者提供的無預約接種服務，老年人無須預約就可前往全市25個接種點直接打疫苗。（市長辦公室提供）
市府本周將擴大為75歲長者提供的無預約接種服務，老年人無須預約就可前往全市25個接種點直接打疫苗。（市長辦公室提供）

紐約州16歲以上民眾6日起已經可以開始接種新冠疫苗，州長葛謨(Andrew Cuomo)當日宣布推出「接種紐約」宣傳活動，鼓勵所有紐約成人盡快預約接種，並宣布成立必要領域員工諮詢委員會(Essential Workers Advisory Committee)，開始著手在紐約市設計和選址紀念碑，致敬疫情期間因感染新冠死亡的必要領域員工；紐約市府當日也宣布，本周將擴大為75歲長者提供的無預約接種服務，可直接前往全市25個接種點打疫苗。

截至6日，紐約州已施打超過1050萬劑疫苗，過去24小時內施打量將近19萬劑，全州已有三分之一的居民至少接種一針，五分之一的居民已經完全接種。

6日州內各接種點已開始迎來16歲至30歲之間的接種民眾，葛謨表示，如今大家已經能夠看到隧道盡頭的光亮，雖然州內新冠檢測陽性率仍未顯著下降，但隨著每天數以萬計的人獲得接種，紐約即將打贏疫情這場戰役。

目前由於疫苗數量仍然有限，葛謨建議大家最好提前預約，再去接種；16歲和17歲民眾暫時只能接種輝瑞(Pfizer)疫苗。

紐約市長白思豪當日也宣布，本周將擴大為75歲長者提供無預約接種服務，可前往全市25個接種點直接打疫苗；其中，臨近曼哈頓華埠的「飛越艾塞克斯」(Essex Crossing)也是其中之一，完整名單參見https://reurl.cc/MZLYDW。

該項目此前已經在皇后區花旗球場(Citi Field)、布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)和布朗士區Bathgate Contract郵局試點；這三個接種點為長者提供無預約接種，陪同前往的家屬也可一同接種；不過，目前尚不清楚該項目擴大後，是否還允許同行家屬接種。

市府數據顯示，目前全市已經施打超過460萬劑疫苗，數量超過肯塔基州的人口；上周全市共施打50萬劑疫苗，創下單周最高紀錄。

葛謨當日還宣布，成立由23名各行業代表組成的必要領域員工諮詢委員會，設計致敬殉職必要領域員工的紀念碑，並完成選址和安置。

葛謨表示，沒有任何方式能夠報答那些在疫情期間為幫助和救助他人、堅守自己崗位而不幸感染新冠死亡的英雄們，為了紀念他們，將在紐約市建立一處紀念碑，永久提醒紐約民眾過去一年的種種經歷。

該紀念碑將向來自17個必要行業的工作人員致敬，分別為護士、醫生、醫院員工、教師、運輸工人、警察、救護人員、消防員、獄警、清潔人員、國民兵、店面員工、政府員工、建築服務工人、維修工人、送貨員、施工和製造人員。

州府推「接種紐約」籲所有16歲以上成人接種，將在紐約市設紀念碑致敬疫情間去世的必...
州府推「接種紐約」籲所有16歲以上成人接種，將在紐約市設紀念碑致敬疫情間去世的必要領域員工。（州長辦公室提供）

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