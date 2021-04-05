紐約州疫情 布朗士區死亡率最高 布魯克林死亡數最多

數據顯示，紐約市布朗士區是紐約州內新冠死亡率最高的郡，每10萬人有432人死亡。(美聯社)

數據顯示，紐約市布朗士區是紐約州 內新冠死亡率最高的郡，每10萬人中有432人死亡，皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島 排名二至四位，死亡人數最多的郡則為布魯克林；另據聯邦疾病防治中心(CDC)表示，儘管紐約州幾乎已開放所有成年人接種疫苗 ，但年長者的接種率依然不足，排名全美倒數；目前，紐約州已開放國內旅行，新冠檢測陽性率卻仍在3%左右徘徊。

州府數據顯示，布朗士區是紐約州內新冠死亡率最高的郡，每10萬人有432人死亡，累計死亡人數為6212人；相比之下，紐約州平均每10萬人死亡255人，全美為每10萬人死亡167人；排在二至四位的分別是皇后區、布魯克林和史泰登島，每十萬人的死亡人數分別為404、471、358人。

同時，布魯克林是全州新冠死亡人數最多的郡，累計死亡人數9663人，第二位是皇后區，累計死亡9293人，第三位的曼哈頓累計死亡4204人。

●史泰登島確診數領先

感染率方面，史泰登島排名第一，每10萬人有1萬3774人感染；排在二至五位的分別是洛克蘭郡(Rockland)、威徹斯特郡(Westchester)、納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)。

通常新冠死亡率高可能與該地的易感染人群較多有關，如退休人口，65歲以上老年人一旦感染，死亡概率是18到29歲年輕人的至少90倍；然而，布朗士區的退休人口只占總人口的12.5%，低於紐約州平均水平的16.1%。

●老者接種率全美殿後

同時，根據CDC的數據，紐約州65歲以上老年人的疫苗接種率排名全美倒數；儘管紐約州已有20%的人口完全接種疫苗，但65歲老年人中，每10萬人的施打劑次僅有11萬6935劑，排名全美第45名，鄰近的新州則排名第42位；目前，紐約州已將疫苗接種年齡線擴大到30歲，4月6日將開放16歲以上人士接種。

紐約州已於4月1日開放國內旅行，前往紐約州不再需要隔離；州府數據顯示，目前全州的七天平均新冠感染率為3.65%，新冠住院人數小幅下降至4370人，3日死亡59人。