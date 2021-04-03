捷運分局華人局長：民眾安心搭地鐵 絕不容忍仇恨犯罪

第34捷運分局的華人局長警官張仕興，2日帶領多名警員和社區組織代表，在8大道地鐵站入口處派發宣傳單。(記者顏潔恩/攝影)

市警第34捷運分局的華人局長、警官張仕興(William Cheung)2日帶領多名警員到8大道華社地鐵站 派發宣傳單，提到轄區內至今很幸運未接報任何仇恨犯罪相關案件，如果發生會盡全力調查，希望民眾能感到安心。

34捷運分局轄區包括布碌崙(布魯克林)班森賀、貝瑞吉、戴克高地和康尼島；張仕興當天和多名華裔警員、社區協調警員(NCO)、亞裔 民安隊隊長柳寶枝和隊員，以及紐約親子互助會會長黃妮可等人，在8大道地鐵站入口處派發個人安全事項宣傳單，向華人解釋遇到緊急情況時可做的應對行為。

張仕興說，另外一個想帶給民眾的重要訊息是，將安排警員駐守地鐵站，絕不姑息和容忍仇恨犯罪，希望乘客對搭乘地鐵仍保持信心；他說，34捷運分局共有195名警員，每個人都有固定執勤時間，每次出勤至少會有40名警員外出巡邏，分布在各個地鐵站。

不僅如此，在早上上班、傍晚下班的高峰時期也會加派更多警員駐守，通曉中文、福州話的華裔警員盡可能安排在D、N線多數華人搭乘的列車，以便突發時更好提供服務。

他也表示，目前其分局帶領的警員都是制服警察 (uniformed officer)，但市警特別小組(Special Unit)在特殊情況下也會派便衣警察到場巡查；但目前在相對安全的布碌崙南區，只要有制服警察存在，就能讓民眾感到格外安心，不法分子也會克制，不會隨意犯案。

張仕興說，幸運的是，轄區內至今未接獲任何涉及亞裔的仇恨攻擊犯罪，但該分局將保持高度警戒；倘若攻擊案件不可避免地發生了，一定會盡全力調查，讓犯罪分子接受應有的懲罰，他也經常和剛接掌仇恨亞裔犯罪工作組的督察吳銘恆保持聯繫，討論在相關案件發生時應採取的行動。