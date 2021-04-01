我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

外族裔聲援反仇視亞裔遊行 華人應歡迎

紐約客談

全美針對亞裔仇恨犯罪，在去年新冠疫情爆發後就時有發生，但從亞特蘭大城按摩院槍擊案後，此起彼伏的暴力襲擊亞裔事件，給整個亞裔社區帶來真正危機和恐慌，深感「這事可輕易發生在我或者身邊任何一個人身上」，明白若還不出來做點什麼，悲劇降臨你我只是時間問題。

紐約此前舉行的多場反仇恨亞裔示威遊行中，有華人在參與過程中遭襲擊；而示威後，紐約市針對亞裔的攻擊案並未因此消失，社區有人質疑示威遊行的必要性，認為單靠拿著標語喊話沒作用。

確實，加重對犯罪者的懲罰(司法改革)、通過學校教導正確的族裔平等觀念(教育改革)，都不是普通民眾能直接插手的事。

但參與示威能有「間接」作用，製造輿論壓力，協助把問題朝對的方向推進；這也是社區相互建立聯繫的重要方式，事過境遷以後，不管問題是否得到解決，亞裔群體也會愈發團結。

談到命運共同體，也有華人對「黑人的命也是命」運動參與進來感到不滿，認為會被搶風頭、關注點轉移，部分人甚至希望參與只有亞裔參與者的示威遊行。

其實不該這麼想。亞裔和非洲裔、西語裔，都是少數族裔，在爭取權益的過程中，是無法獨善其身的；更多溝通理解與團結，才能從本質上消除已是美國社區頑疾的種族歧視和仇恨犯罪；參與示威活動的白人也好，非裔、西語裔，每一位現身的人，都是支持對亞裔社區的支持，對不平等和仇恨的反對。

各族裔能和睦共處，平等發展，不正是一代又一代民權運動想得到的結果嗎?

（紐約客談，每周二至周六見報）

亞裔 紐約市 遊行

上一則

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

下一則

30歲以上開放打疫苗 一劑難求…還有人賣預約名額牟利

延伸閱讀

紐約客封面「誤點」道盡亞裔的恐懼

紐約客封面「誤點」道盡亞裔的恐懼
紐約客談／對受害者要求太高 對嫌犯寬容

紐約客談／對受害者要求太高 對嫌犯寬容
4╱4反仇亞大遊行 主辦方籲民眾勇敢站出來

4╱4反仇亞大遊行 主辦方籲民眾勇敢站出來
新州聯合數千人遊行 高呼「停止仇恨亞裔」

新州聯合數千人遊行 高呼「停止仇恨亞裔」
舊金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!

舊金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!
金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!

金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!

熱門新聞

劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
「精益求精通行碼」在紐約全面啟動。（州長辦公室提供）

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

2021-03-27 17:10
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21
該男子踹倒一名65歲亞裔女性，並以反亞裔言論辱罵，現遭警方通緝。（市警提供）

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

2021-03-30 02:29
長岡亮在感染新冠住院治療兩個月後返家，發現公寓被管理層清空。(取自GoFundMe)

樂譜、護照全被丟…亞裔男染疫住院 租屋被房東清空

2021-03-29 11:30
該嫌犯在曼哈頓地鐵站中毆打亞裔女子臉部，並以歧視言語辱罵。(市警提供)

「新冠都是因為你們」亞裔女紐約地鐵站被毆臉

2021-03-29 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親
嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨

嬌生1500萬疫苗被毀 美國4月暫停出貨
母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母

母熊叼護4隻頑皮小熊過馬路 暖心視頻「電」到父母
槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌

槍匪闖紐約華人宅劫走2000元 警15分鐘逮2嫌
直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫

直播／拜登總統匹茲堡宣布重大基礎建設計畫