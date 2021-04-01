外族裔聲援反仇視亞裔遊行 華人應歡迎

全美針對亞裔 仇恨犯罪，在去年新冠疫情爆發後就時有發生，但從亞特蘭大城按摩院槍擊案後，此起彼伏的暴力襲擊亞裔事件，給整個亞裔社區帶來真正危機和恐慌，深感「這事可輕易發生在我或者身邊任何一個人身上」，明白若還不出來做點什麼，悲劇降臨你我只是時間問題。

紐約此前舉行的多場反仇恨亞裔示威遊行 中，有華人在參與過程中遭襲擊；而示威後，紐約市 針對亞裔的攻擊案並未因此消失，社區有人質疑示威遊行的必要性，認為單靠拿著標語喊話沒作用。

確實，加重對犯罪者的懲罰(司法改革)、通過學校教導正確的族裔平等觀念(教育改革)，都不是普通民眾能直接插手的事。

但參與示威能有「間接」作用，製造輿論壓力，協助把問題朝對的方向推進；這也是社區相互建立聯繫的重要方式，事過境遷以後，不管問題是否得到解決，亞裔群體也會愈發團結。

談到命運共同體，也有華人對「黑人的命也是命」運動參與進來感到不滿，認為會被搶風頭、關注點轉移，部分人甚至希望參與只有亞裔參與者的示威遊行。

其實不該這麼想。亞裔和非洲裔、西語裔，都是少數族裔，在爭取權益的過程中，是無法獨善其身的；更多溝通理解與團結，才能從本質上消除已是美國社區頑疾的種族歧視和仇恨犯罪；參與示威活動的白人也好，非裔、西語裔，每一位現身的人，都是支持對亞裔社區的支持，對不平等和仇恨的反對。

各族裔能和睦共處，平等發展，不正是一代又一代民權運動想得到的結果嗎?

（紐約客談，每周二至周六見報）