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州府、議會達協議 紐約大麻將合法

記者和釗宇／紐約報導
紐約州大麻即將合法。（美聯社）
紐約州大麻即將合法。（美聯社）

紐約州府和州議會27日晚間就娛樂用大麻合法化法案達成協議，預計州長葛謨(Andrew Cuomo)將在未來幾天內簽署成法，正式允許21歲以上成年人購買、銷售、種植自用大麻，並將以此增加的稅收投入社區教育和戒毒工作。

這項名為「大麻監管和稅收」(Marijuana Regulation & Taxation Act)的提案，將要求州府成立大麻管理辦公室並設計監管框架，辦法銷售許可，監管成人娛樂用、醫用以及漢麻(Hemp)等產品，包括所有大麻二酚(CBD)產品；個人也可以在家種植大麻，僅供自用；此外，該法案要求州府將大麻合法化相關稅收，投資到此前受大麻禁令影響而被過度執法的社區，創造更多就業機會。

葛謨通過聲明表示，「幾代人以來，太多紐約民眾因為嚴苛的大麻禁令被不公平地懲罰、逮捕和監禁，經過多年的維權和和不懈努力，這樣的時代終於在紐約州結束了。」

州府表示，大麻合法化預計每年將為州府增加3億5000萬元的稅收，同時將在全州範圍內創造3萬到6萬個工作崗位；銷售大麻的州稅率預計為9%，地方可設4%的稅率；根據法案，大麻相關稅收的40%的將被用於投資教育，另外40%則投入此前因大麻執法受害的社區，餘下20%用於戒毒事業和公共教育項目。

州眾議會預計提案將在本周內由州長簽署成法並立即生效，但由於州府須先制定相關監管規則，因此大麻銷售不會很快上路；眾議會多數黨領袖皮爾普斯-斯托克斯(Crystal Peoples-Stokes)預計，從法案生效到大麻銷售上路，可能要花費18個月。

同時，持有三盎司以下大麻的處罰將被取消，民眾此前與大麻相關的犯罪紀錄也將被自動清除；大麻合法化法案的主要提案人、州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，這項法案的初衷就是終結大麻執法中出現的種族問題，大麻執法給有色人種社區帶來巨大傷痛，「我們應利用大麻合法化帶來的經濟收益，幫助這些社區彌合傷口。」

紐約州大麻合法化的爭論已經持續數年，目前全美已有至少14個州允許居民購買娛樂用大麻，包括加州和麻州等東北部州；紐約州因為沒有加州、麻州的全州公投制度，因此只能通過立法推動大麻合法化。

紐約州 大麻合法化 教育

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