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法拉盛珠寶店被砸 非裔男光天化日拿走20萬珠寶 散落一地還回來檢

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走市值20萬元的珠寶。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走市值20萬元的珠寶。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛市中心羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子用錘子砸窗後，伸手偷走市值20萬元的珠寶，至截稿前，嫌犯仍然在逃；一名目擊者稱，嫌犯一度因偷走太多珠寶而散落一地，曾再次折返案發地從地上撿走贓物；案件發生後，引起周邊商民對治安的擔憂，

影音來源：讀者提供

根據警方消息，位於法拉盛羅斯福大道新世界商場一層，於26日下午4時左右發生一起重竊案；警方稱，一名皮膚較黑的男子用錘子砸破玻璃展示窗，伸手拿走市值20萬元左右的珠寶，向不明方向逃竄，並遺留一把作案使用的黑色錘子。

影音來源：記者牟蘭

由於案件發生在法拉盛市中心，許多路人目睹這一幕，一名拍下嫌犯作案經過的目擊者稱，起初以為對方在修窗戶，聽到聲響後，才驚覺情況有異，並拍下嫌犯照片。

根據目擊者拍下嫌犯的作案視頻，一名非洲裔男子在珠寶店外，先用錘子把展示窗砸破缺口，後從破口處伸手偷走珠寶；視頻顯示，由於嫌犯第一次得手時拿走太多珠寶，一度散落一地，他隨後折返案發地撿起散落地上的珠寶，才逃離現場。

曾在新世界經營珠寶店的梅麗娜表示，她已搬到其他大樓繼續經營珠寶店，為了應對日益頻發仇恨亞裔的犯罪，她近期特別把櫥窗玻璃加厚。

一名六福珠寶店的熟客Cici表示，她前一天才剛在該店購物，當日希望帶親友再次消費，但光天化日之下看到罪案發生，「我知道最近比較亂，但沒想過這麼亂」。

視頻顯示這名嫌犯為非洲裔男子，體型較瘦，作案時戴兩層口罩，藍色鴨舌帽，身穿深色棉衣與淺褐色長褲與黑色球鞋。

警方表示，嫌犯仍然在逃，呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走法拉盛六福珠寶店市值20萬元的珠寶。(讀者提...
一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走法拉盛六福珠寶店市值20萬元的珠寶。(讀者提供)
一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走法拉盛六福珠寶店市值20萬元的珠寶。(記者牟...
一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走法拉盛六福珠寶店市值20萬元的珠寶。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子偷走市值20萬元...
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子偷走市值20萬元的珠寶，警方趕到後收集DNA等證據。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗...
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走市值20萬元的珠寶。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子偷走市值20萬元...
法拉盛羅斯福大道的六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子偷走市值20萬元的珠寶，警方趕到後收集DNA等證據。(記者牟蘭／攝影)
六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子偷走市值20萬元的珠寶，警方趕到後...
六福珠寶店於26日光天化日下，被一名非洲裔男子偷走市值20萬元的珠寶，警方趕到後進店調查。(記者牟蘭／攝影)
一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走法拉盛六福珠寶店市值20萬元的珠寶。(讀者提...
一名非洲裔男子用錘子從街外砸窗，偷走法拉盛六福珠寶店市值20萬元的珠寶。(讀者提供)

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