變異病毒猛增 民代籲暫停4月重啟計畫

民代呼籲紐約重啟進度應該放緩；圖為紐約的電影院在關閉了一年後重啟迎客。（美聯社）

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、市議會健康委員會主席列文(Mark Levine)等民選官員，24日呼籲州府和市府減緩重開進程，指出新冠疫情並未過去，且變種病毒 感染者劇增，認為應該暫緩原訂4月開始的戶外體育賽事、劇院、電影院等重啟計畫。

根據市衛生局統計，紐約市 如今已有超過一半的新冠確診病例為變種病毒，包括紐約市本土發現的變種病毒以及源自巴西、南非、英國的變種病毒病例；而根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，全美如今疫苗 接種進度迅猛，但仍有多州新冠確診病例不減反增，除了傳染性更強的變種病毒肆虐外，跟各州重啟腳步太快有很大關係。

威廉姆斯表示，紐約目前只有14%的人口完全接種，但州府重啟腳步卻越來越快，這不是穩妥之舉，「我們離戰勝疫情、達成群體免疫或許只有幾個月之遙了，重啟不應該操之過急，讓抗疫一年多的努力功虧一簣。」

根據州府此前宣布，4月紐約將迎來多個里程碑的重啟標桿，包括露天體育場將可重啟觀眾入場的體育賽事，劇院等演藝場所可以三分之一的客容量重開迎客；賭場、健身房、電影院等的營業時間限制也將延長、客容量也將增加等。

威廉姆斯指出，公衛專家已警告，如果重開腳步過快，讓新冠病毒持續在社區蔓延，恐怕會讓病毒變異更快，讓現有疫苗失效的可能性更大，因此在疫苗進展還未能達到群體免疫之前，重啟腳步應該放緩，「等一等，讓疫苗接種超過病毒變異和傳播的腳步」。

他也呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)堅持符合紐約市實際情況的重啟進度，並要求紐約市民持續堅持戴口罩和保持社交距離。