公立高中重開 僅3成學生返校

22日紐約市公校高中僅有不到30%的學生重返校園。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市公立高中於22日返校上課，全市共有488個高中校舍重新開放，其中有一半高中提供每周五天的實體課，不過僅有不到30%的高中生選擇返校上課，且很多學生表示已習慣網課，不願返校；由於返校學生不多，再加上近日針對亞裔 的攻擊案增加，不少子女選擇返校的華裔家長表示憂心子女上下學途中成為攻擊目標，考慮要每日接送。

市長白思豪在22日的例行記者會上表示，見到所有年級學生都重返校園，感到「相當興奮」，隨著越來越多教師接種新冠疫苗 ，讓他看到有更多「機會」讓更多孩子回到學校。

他表示，公校仍相當安全，為此將開放自24日(周三)至4月7日(周三)近三周時間，讓更多家長及學生選擇是否重返校園，或繼續上網課；紐約市公校3歲(K-3)及4歲學前班(Pre-K)、小學以及專注特殊教育的75學區等年級學生，將可在4月全面返校恢復實體課，初中和高中時間尚不確定。

但不少華裔高中生表示，高年級學生學習主要靠自覺，已經適應網路授課，不願輕易返回學校。在史泰登島科技高中就讀的林宜可表示，得知可重新選擇是否返校上課後非常高興，但仔細考慮下，還是決定等到全面恢復面對面授課後再回去。

林宜可說，高中生學習更多的是靠自覺，一年來已經適應了網課，相比之前節省了很多路途上的時間，和同學之間也早已習慣利用社交媒體、網路進行溝通，「從某種程度上來說，如果不是完全恢復正常，目前返回學校上課意義並不大。

江女士兒子在布碌崙漢密爾頓堡高中就讀；她說，與低年級學生不一樣，大部分高中生的家長都是尊重孩子意見，讓他們自己選擇是否返回學習上課；江女士說，「我支持他回學校上課，只是不希望看到返回學校後，某天又被通知需要回到家裡上全網課，這樣變來變去，反而更浪費時間。」

孩子就讀下東城科技數學新探索學校(NEST+M)的華裔家長陳學媛表示，她在去年為兒子選擇混合教學，目前17歲的兒子一周到校一天，不過該校日前針對一些學生發出邀請，表示從23日起一周五天返校上課，一班約十個學生。

陳學媛說，身為亞裔家長，有鑑於近日激增的反亞裔攻擊案，讓她擔心孩子在路上會成為攻擊目標，「雖然現在天色暗得晚一些，但攻擊不分時間、場合且防不勝防，家長還是會擔心。」

家長黃宗盛也說，看到孩子回到學校上實體課，比在家更能夠專心，身為家長他樂見孩子重返校園，也能與同儕社交互動，但擔心孩子放學回家落單成仇恨攻擊目標，他打算開車接送孩子上下課，以確保人身安全。

針對反亞裔的仇恨犯罪，市教育總監波特(Meisha Porter)22日表示，教師將會持續在學校透過教育，教導學生該議題；同時她也說，有更多教師已接種疫苗，未來將會繼續討論讓更多已施打疫苗的教職員回到學校，並安全地為學生開放。

聯邦疾病防治中心(CDC)日前將防疫指南中，學校社交距離 由六呎降為三呎，也造成許多低年級家長的不滿，憂心孩子健康安全；陳學媛表示，雖然學校每個班級都有安裝過濾系統，同時有許多教師也已施打疫苗，但學生仍不能打疫苗，縮短社交距離恐怕增加染疫風險。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯( Michael Mulgrew)22日也說，CDC的新的防疫指南相當複雜，新規在師生都戴口罩的情況下，社區傳播率較低的學校，課桌相距三呎即可，但學生在體育活動、聚會、午餐、合唱練習等活動中仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎。

穆格魯表示，工會最大的擔憂就是有更多成年人接種疫苗，但孩子們卻尚未接種；根據數據，本月的公校學生中，共有1200人染疫；他說，當局需要確保已經做了所有的措施，讓家長知道送孩子回學校上課仍是安全的。

市府如今再度開放讓家長選擇混合教學或繼續上網課，意味著未來將會有更多學生重返校園，對於在增加上實體課的學生數量之下，是否能保持安全社交距離，對此白思豪和波特則說，根據數字分析，公校教室空間能夠確保在有更多學生返回校園時，也能擁有足夠空間保持社交距離。