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反對種族歧視 亞裔、非裔聯合抗議 紐約示威大遊行

記者和釗宇╱紐約報導
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪，號召亞裔和非洲裔聯合抗擊種族歧視。(記者和釗宇╱攝影)
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪，號召亞裔和非洲裔聯合抗擊種族歧視。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市各地21日舉行反對針對亞裔仇恨犯罪的示威遊行，與會者聚集在曼哈頓聯合廣場、華盛廣場等地及全市各華人社區，高舉標語、高喊口號沿街遊行，號召亞裔和非洲裔聯合起來，共抗種族歧視，並為亞特蘭大槍擊案遇害的六名亞裔女性默哀；參與集會的民眾大部分為亞裔，高喊「反對亞裔仇恨」口號，表示少數族裔只有聯合起來，才能改善面臨歧視的環境。

影音來源：記者和釗宇

當日上午聯合廣場先聚集了數千示威者，在集會結束後遊行至華埠哥倫布公園(Columbus Park)，繼續舉行反種族歧視集會；華盛頓廣場(Washington Square Park)也舉行一場反針對亞裔仇恨犯罪的示威遊行，示威者最遠遊行至FDR快速路。

姚久安表示，不能因為亞裔的膚色、眼睛顏色和所說的語言不通，而認為亞裔不是美國人。...
姚久安表示，不能因為亞裔的膚色、眼睛顏色和所說的語言不通，而認為亞裔不是美國人。(記者和釗宇╱攝影)

●針對亞裔仇恨犯罪爆增700%

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監、韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)在集會上表示，市警總局數字顯示，紐約市針對亞裔的仇恨犯罪數量去年以來猛增700%，但這個數字遠遠被低估，「因為亞裔從不抱怨；現在是時候站出來發聲了，不能因為我們的膚色、眼睛顏色和所說的語言不同，而認為我們不是美國人」。

華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。(記者和釗宇...
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。(記者和釗宇╱攝影)

●歧視一直都在情況愈來愈糟

參加集會的華裔民眾楊文艷說，針對亞裔的種族歧視一直存在，「川普當政的四年中，他對種族歧視情緒非常放縱，讓很多有種族歧視思想的人認為自己的想法是對的，因此情況愈演愈烈；我覺得華裔無論是否『模範少數族裔』，歸根結底是少數族裔，至於『模範』這個形容詞，授予你這個稱號的人隨時都可以拿走」。

她說，「亞裔只有跟其他少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義；非洲裔反種族歧視的活動組織得非常好，也有這種傳統，但是亞裔沒有這種傳統，所以我們一定要跟非洲裔攜起手來」。

數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪，號召亞裔和非洲裔聯合...
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪，號召亞裔和非洲裔聯合抗擊種族歧視。(記者和釗宇╱攝影)

數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪，號召亞裔和非洲裔聯合...
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪，號召亞裔和非洲裔聯合抗擊種族歧視。(記者和釗宇╱攝影)

華裔居民張馨元說，疫情爆發以來她就多次遇到過馬路上有人對他喊「滾回你的國家」之類的排外語言，「我們生活在這裡，我們不想讓後代繼續活在種族歧視的社會例；當種族歧視發生在自己身上的時候，就會覺得我們必須和其他的少數族裔一起發聲，才有機會改變現狀」。

殷立涵表示，因為針對亞裔的仇恨犯罪愈演愈烈，現在許多亞裔民眾連打疫苗都不敢出門。...
殷立涵表示，因為針對亞裔的仇恨犯罪愈演愈烈，現在許多亞裔民眾連打疫苗都不敢出門。(記者和釗宇╱攝影)

●亞裔甚至不敢出門打疫苗

參加示威的殷立涵表示，因為針對亞裔的仇恨犯罪愈演愈烈，現在許多亞裔民眾連打疫苗都不敢出門，「我女兒甚至都不敢坐地鐵，因為她有一次在地鐵上看到過「殺了中國佬」(Kill Chinks)的貼紙；亞特蘭大槍擊案的遇害者都是普通居民，意味著這種事隨時有可能發生在自己的社區、家人身上；這是我們的城市，絕不容忍任何仇恨犯罪」。

曼哈頓21日有多場反仇恨亞裔集會和遊行活動，圖為聯合廣場的數千名民眾開始徒步遊行...
曼哈頓21日有多場反仇恨亞裔集會和遊行活動，圖為聯合廣場的數千名民眾開始徒步遊行，前往華埠哥倫布公園。(周煥新／攝影)

數千名到曼哈頓參加反仇恨亞裔遊行的紐約民眾，在聯合廣場的集會結束後，徒步遊行數哩...
數千名到曼哈頓參加反仇恨亞裔遊行的紐約民眾，在聯合廣場的集會結束後，徒步遊行數哩路，前往華埠哥倫布公園參加另一場集會。(周煥新／攝影)

非洲裔民眾米勒(Terrence Miller)和沃特斯(Mark Walters)也來聲援集會；沃特斯表示，「現在確實到了非裔和亞裔攜手討論種族問題的時候了，團結是最好的方法，種族歧視這種病毒必須清除；雖然我經常參加反種族歧視遊行，但這是我第一次參加聲援亞裔的遊行，而且亞裔以前確實很少發聲，因此支持更加重要。」米勒說，亞裔和非裔聯手之後，反種族歧視的影響一定會更大。

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