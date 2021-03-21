我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

「妳為何帶病毒來美國？」市議員參選人黃敏儀也曾被辱

記者牟蘭／紐約報導
「與青少年並肩共戰」集會邀請與會人員還在人行道繪製反仇恨亞裔的圖畫。(記者牟蘭／攝影)
「與青少年並肩共戰」集會邀請與會人員還在人行道繪製反仇恨亞裔的圖畫。(記者牟蘭／攝影)

第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)20日在一場反亞裔集會上表示，疫情爆發初期，她曾在藥房被一名白女質問「為何把新冠病毒帶來美國」；時隔一年，仇恨亞裔風氣日益嚴重，日前一名13歲亞裔少年在法拉盛籃球場遭受仇恨犯罪，嫌犯至今在逃，她呼籲亞裔發聲，共同對抗仇恨犯罪。

影音來源：記者牟蘭

黃敏儀聯合第23選區市議員參選人李琳達(Linda Lee)與第19選區的市議員參選人李真(Richard Lee)在法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)前，舉辦「與我們的青少年站在一起」(Stand With Our Youth)集會，與會人員在人行道繪製反仇恨亞裔的圖畫，譴責近期頻發的仇恨罪案。

李真表示，亞特蘭大日前發生槍擊案，八人喪生，其中六人為亞裔；他說，就在槍擊案發生的同一天，一名13歲亞裔少年僅因自己的膚色在法拉盛公園前，被他人攻擊並辱罵，「我感到非常心痛，因為我的孩子遭遇了和我小時候一樣的傷害，我們必須團結共同對抗仇恨犯罪」

在法拉盛長大的黃敏儀表示，疫情爆發初期，她在一家藥房購買藥品時，遭到一名白人的謾罵，對方指責她把新冠病毒帶來美國，更讓她感到無助的是，當時身邊沒有一個路人為她發聲；她說，一年後，全美的仇恨亞裔情緒蔓延，不法分子瞄準長者、女性與未成年人犯案，導致社區人人自危。

李琳達表示，許多韓裔長者僅因自己的膚色在街頭無端遭到他人攻擊，她所在的韓裔社區服務中心近期為長者開設課程，保護他們外出的安全。

湯森哈里斯高中的韓裔學生易安妮(Annie Yi，音譯)在會上數度因亞特蘭大的槍案落淚，她說，自己有親人居住在當地，案發後立即致電，確認他們的安全，更能感同身受受害者家屬的憤怒與恐懼。

第25選區的市議員參選人陳熠聯合第20選區的市議員參選人陳海齡，20日下午同一時間在傑克森高地舉辦反仇恨亞裔活動；陳熠表示，傑克森高地有數萬名亞裔居住，一些居民從事電召車司機為生，近期也因自己的族裔遭受歧視或攻擊。

陳海齡表示，華裔電召車司機遭受語言歧視已是「家常便飯」，疫情爆發後，歧視現象日益嚴重，更有司機在街頭被吐口水、打破頭，但因不諳英文、缺乏證據，只能選擇沈默；他鼓勵更多亞裔受害人發聲，維護自己的權益，聲討仇恨犯罪。

「與我們的青少年站在一起」集會邀請與會人員還在人行道繪製反仇恨亞裔的圖畫。(記者...
「與我們的青少年站在一起」集會邀請與會人員還在人行道繪製反仇恨亞裔的圖畫。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀聯合李琳達與李真在法拉盛邦恩公園前，舉辦「與我們的青少年站在一起」集會。(...
黃敏儀聯合李琳達與李真在法拉盛邦恩公園前，舉辦「與我們的青少年站在一起」集會。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀聯合李琳達與李真在法拉盛邦恩公園前，舉辦「與我們的青少年站在一起」集會。(...
黃敏儀聯合李琳達與李真在法拉盛邦恩公園前，舉辦「與我們的青少年站在一起」集會。(記者牟蘭／攝影)
陳海齡(前排左二起)與陳熠呼籲亞裔民眾勇敢發聲，共同對抗仇恨犯罪。(陳海齡提供)
陳海齡(前排左二起)與陳熠呼籲亞裔民眾勇敢發聲，共同對抗仇恨犯罪。(陳海齡提供)
高中生易安妮在會上數度因亞特蘭大的槍案落淚，她說，自己有親人居住在當地更能感同身...
高中生易安妮在會上數度因亞特蘭大的槍案落淚，她說，自己有親人居住在當地更能感同身受受害者家屬的憤怒與恐懼。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 法拉盛 仇恨犯罪

上一則

亞城槍案寒蟬效應 商家憂成受害者 「誰管他有沒有性癮，就是仇恨犯罪」

下一則

紐約首例…布碌崙9旬婦 染巴西變種病毒

延伸閱讀

罵中國病毒又吐口水 警：屬仇恨犯罪行為

罵中國病毒又吐口水 警：屬仇恨犯罪行為
餐館員工苦等復甦 「請食客放心 」

餐館員工苦等復甦 「請食客放心 」
嚴打反亞裔仇恨犯罪 社區盼市警成立專責部門

嚴打反亞裔仇恨犯罪 社區盼市警成立專責部門

3市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪

3市議員參選人訪世報 聲討仇恨亞裔犯罪
法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣

法拉盛商改區聯合民代反仇恨亞裔 呼喚團結、勇氣
市警到法拉盛座談 加強社區合作制止仇恨亞裔犯罪

市警到法拉盛座談 加強社區合作制止仇恨亞裔犯罪

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」