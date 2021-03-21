「妳為何帶病毒來美國？」市議員參選人黃敏儀也曾被辱

「與青少年並肩共戰」集會邀請與會人員還在人行道繪製反仇恨亞裔的圖畫。(記者牟蘭／攝影)

第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)20日在一場反亞裔 集會上表示，疫情爆發初期，她曾在藥房被一名白女質問「為何把新冠病毒帶來美國」；時隔一年，仇恨亞裔風氣日益嚴重，日前一名13歲亞裔少年在法拉盛 籃球場遭受仇恨犯罪 ，嫌犯至今在逃，她呼籲亞裔發聲，共同對抗仇恨犯罪。

影音來源：記者牟蘭

黃敏儀聯合第23選區市議員參選人李琳達(Linda Lee)與第19選區的市議員參選人李真(Richard Lee)在法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)前，舉辦「與我們的青少年站在一起」(Stand With Our Youth)集會，與會人員在人行道繪製反仇恨亞裔的圖畫，譴責近期頻發的仇恨罪案。

李真表示，亞特蘭大日前發生槍擊案，八人喪生，其中六人為亞裔；他說，就在槍擊案發生的同一天，一名13歲亞裔少年僅因自己的膚色在法拉盛公園前，被他人攻擊並辱罵，「我感到非常心痛，因為我的孩子遭遇了和我小時候一樣的傷害，我們必須團結共同對抗仇恨犯罪」

在法拉盛長大的黃敏儀表示，疫情爆發初期，她在一家藥房購買藥品時，遭到一名白人的謾罵，對方指責她把新冠病毒帶來美國，更讓她感到無助的是，當時身邊沒有一個路人為她發聲；她說，一年後，全美的仇恨亞裔情緒蔓延，不法分子瞄準長者、女性與未成年人犯案，導致社區人人自危。

李琳達表示，許多韓裔長者僅因自己的膚色在街頭無端遭到他人攻擊，她所在的韓裔社區服務中心近期為長者開設課程，保護他們外出的安全。

湯森哈里斯高中的韓裔學生易安妮(Annie Yi，音譯)在會上數度因亞特蘭大的槍案落淚，她說，自己有親人居住在當地，案發後立即致電，確認他們的安全，更能感同身受受害者家屬的憤怒與恐懼。

第25選區的市議員參選人陳熠聯合第20選區的市議員參選人陳海齡，20日下午同一時間在傑克森高地舉辦反仇恨亞裔活動；陳熠表示，傑克森高地有數萬名亞裔居住，一些居民從事電召車司機為生，近期也因自己的族裔遭受歧視或攻擊。

陳海齡表示，華裔電召車司機遭受語言歧視已是「家常便飯」，疫情爆發後，歧視現象日益嚴重，更有司機在街頭被吐口水、打破頭，但因不諳英文、缺乏證據，只能選擇沈默；他鼓勵更多亞裔受害人發聲，維護自己的權益，聲討仇恨犯罪。