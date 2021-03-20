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紐約客談╱譴責仇恨亞裔 多少口惠？多少實惠 ?

紐約客談

亞特蘭大槍擊案發生後，全美眾多亞裔維權組織、亞裔民選官員和參選者紛紛站出譴責，而族裔大熔爐的紐約市，更是任何族裔的民選官員和參選者都會以此鍥機開記者會或廣泛發聲，然而多少是口惠，多少是實惠？多少是真心，多少是假意？要辨別不難，只需一些時日，便自見分曉。

單以紐約為例，由於少數族裔選民人數迅猛增長，給更多背景多樣的政治素人提供參選機會；多元化的選民，也讓一些原以為「穩操勝券」的參選人，增添不少變數，甚至出現大翻轉。

在此趨勢下，更多華裔加入非華裔參選人的競選團隊，為其老闆出謀劃策，以贏得更多選票和保證連選成功，一旦助選成功，之後有機會成為勝選者的華裔助理；在亞裔受襲、或遭遇不公平待遇後為其發聲，以及參加亞裔節日慶典，就成了最佳助選場合和途徑。

但這些舉動的背後，是真心實意還是蹭熱度？是真的支持亞裔，還是在選舉到來時，爭取人數更多的非洲裔和西語裔選票？

市主計長斯靜格在宣布參選市長當日就拜訪了華埠，然而此前一直支持特殊高中入學考試(SHSAT)的他，沒多久就改口要求取消考試，以保證更多非洲裔和西語裔學生入讀特殊高中。這一改變的真正原因是什麼？雖然不能說他完全不在乎亞裔，但他一定沒有將亞裔群體作為中心。

在亞特蘭大槍擊案發生翌日，斯靜格幾乎與楊安澤同時間開記者會，譴責仇恨亞裔行為；但他這種「口惠」，估計也無法戰勝亞裔所需的優質教育這項「實惠」。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 紐約市 華裔

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