我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

仇恨犯罪線上論壇 籲加強警民合作

記者張晨╱紐約報導
社區機構、執法者以及司法機關緊密合作，確保民眾若遭遇不公可無障礙的傳遞信息。(視頻會議截圖)
社區機構、執法者以及司法機關緊密合作，確保民眾若遭遇不公可無障礙的傳遞信息。(視頻會議截圖)

哈頓區檢察官候選人溫斯坦(Tali Weinstein)聯合市警亞裔警官協會(AAPEX)、亞裔仇恨犯罪工作組以及紐約中華公所於19日舉辦線上論壇，再次為頻發的反亞裔仇恨犯罪發聲，社區機構、執法者以及司法機關應緊密合作，確保民眾若遭遇不公可及時、快速且無障礙的傳遞信息。

前市警總局亞裔副局長、刑事律師莫虎表示，在亞特蘭大的槍擊案中，有六名死者是亞裔，「這毫無疑問的是由族裔和仇恨犯罪作為動機」，而這也對紐約市的亞裔社區造成了影響，使個人安全成了隱患。

「亞裔仇恨犯罪工作組」組長盧曉士表示，建立信任和關心是比調查更關鍵的所在，涉及亞裔的仇恨犯罪從2019年全年的三起，到2021年僅三個月就已有15起，這反映出有更多人願意在遭遇不公後勇敢上報，而小組成員也會積極配合進行調查和起訴。

皇后北區勤務指揮中心的督察(Inspector)吳銘恆表示，如今應更注重與社區機構合作，定期舉辦宣講或一站式服務，因為仍有不少人認為找到社區組織比走進警局報警更讓人安心。

布碌崙南區探員組負責人鄭瑞標表示，不單要著眼於現在，更要從過往案件中汲取經驗，更好的定義仇恨犯罪行為，並配合司法機關將嫌犯控罪。

中華公所主席于金山表示，感謝市警加強對亞裔社區的保護，但政府及執法單位應提出更實際的措施及方案，保障亞太裔社區人身及財產安全。

他表示，希望市府能給予更多支持，讓亞裔仇恨犯罪工作組成為正式部門，而不是志願者服務，公所今後也願意與曼哈頓檢察官辦公室合作，為華埠民眾進行普法宣導。

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

上一則

皇后區小頸 梁春雲齒列矯正女醫師「美冠牙齒矯正」五星評鑒

下一則

臧東慧支持資優班 獲州眾議員寇頓背書

延伸閱讀

維護社區健康

維護社區健康
國泰銀行捐款100萬 阻擊反亞裔仇恨犯罪

國泰銀行捐款100萬 阻擊反亞裔仇恨犯罪
橙縣反仇恨亞裔發佈會 發出聲音不做旁觀者

橙縣反仇恨亞裔發佈會 發出聲音不做旁觀者
市長：遭歧視就舉報 市警會登門警告施暴者

市長：遭歧視就舉報 市警會登門警告施暴者
仇恨犯罪多 新賓亞裔社區焦慮

仇恨犯罪多 新賓亞裔社區焦慮
黑龍江這社區怒了…才交屋未入住 9樓陽台就被風颳穿了

黑龍江這社區怒了…才交屋未入住 9樓陽台就被風颳穿了

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪