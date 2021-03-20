仇恨犯罪線上論壇 籲加強警民合作

社區機構、執法者以及司法機關緊密合作，確保民眾若遭遇不公可無障礙的傳遞信息。(視頻會議截圖)

哈頓區檢察官候選人溫斯坦(Tali Weinstein)聯合市警亞裔 警官協會(AAPEX)、亞裔仇恨犯罪 工作組以及紐約中華公所於19日舉辦線上論壇，再次為頻發的反亞裔仇恨犯罪發聲，社區機構、執法者以及司法機關應緊密合作，確保民眾若遭遇不公可及時、快速且無障礙的傳遞信息。

前市警總局亞裔副局長、刑事律師莫虎表示，在亞特蘭大的槍擊案中，有六名死者是亞裔，「這毫無疑問的是由族裔和仇恨犯罪作為動機」，而這也對紐約市 的亞裔社區造成了影響，使個人安全成了隱患。

「亞裔仇恨犯罪工作組」組長盧曉士表示，建立信任和關心是比調查更關鍵的所在，涉及亞裔的仇恨犯罪從2019年全年的三起，到2021年僅三個月就已有15起，這反映出有更多人願意在遭遇不公後勇敢上報，而小組成員也會積極配合進行調查和起訴。

皇后北區勤務指揮中心的督察(Inspector)吳銘恆表示，如今應更注重與社區機構合作，定期舉辦宣講或一站式服務，因為仍有不少人認為找到社區組織比走進警局報警更讓人安心。

布碌崙南區探員組負責人鄭瑞標表示，不單要著眼於現在，更要從過往案件中汲取經驗，更好的定義仇恨犯罪行為，並配合司法機關將嫌犯控罪。

中華公所主席于金山表示，感謝市警加強對亞裔社區的保護，但政府及執法單位應提出更實際的措施及方案，保障亞太裔社區人身及財產安全。

他表示，希望市府能給予更多支持，讓亞裔仇恨犯罪工作組成為正式部門，而不是志願者服務，公所今後也願意與曼哈頓檢察官辦公室合作，為華埠民眾進行普法宣導。