我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

控葛謨性騷擾+1 女記者：他讓我不舒服

記者顏潔恩／紐約報導
再有女記者出面指證州長葛謨性騷擾。(美聯社)
再有女記者出面指證州長葛謨性騷擾。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾醜聞愈演愈烈，18日再有一名女記者表示過去曾在州府採訪葛謨，被其盯著看感覺不舒服，在後來幾次的電話採訪中也感覺到他的熱烈回應和特別待遇；雖然比起其他女性的證詞不算嚴重騷擾，但她希望自己的分享能讓人提高對職場性騷擾的警覺。

彭博(Bloomberg)女記者鮑曼(Valerie Bauman)一開始就在聲明中提到，葛謨從來沒有對她有過度的觸碰，或是說一些足以讓她匯報給主管的話，但是他的舉動跟很多州府的男性政治家一樣，經常讓人感到「不舒服」；她原本很猶豫說出自己的遭遇，因為相比其他女性並不嚴重，但是她隨後意識到，必須藉助這個時機展開職場性別平等話題。

當年25歲的鮑曼，還是美聯社的政治記者，一次在記者會中，身為州總檢察長的葛謨盯著她看，讓她感覺到臉紅的程度，「我開始望向身邊的人，他們的表情在說『對，他就是在看著你』」；葛謨在活動後走向她，「他握著我的手、侵犯我的私人空間，然後看著我的眼睛介紹自己」，其他記者也明顯的感覺到葛謨對她很有意思。

在那之後，以忽略媒體聞名的葛謨辦公室卻對鮑曼有特殊待遇，通常她發問的簡單問題都能很快得到回答，葛謨本身甚至會接她的電話，「他會用很熱情的聲音向我打招呼，並且重覆叫著我的名字」。

然而對於困難或敏感性的問題，葛謨通常轉移話題，反問一些私人的問題；鮑曼說，「我覺得他在跟我調情，讓我感到很羞恥且不舒服，我只能盡量做到不讓他感覺我也在向他調情。」後來兩人不再通話，這樣的不尋常的接觸也就從此停止。

葛謨辦公室當日並沒有給予回應。

葛謨 性騷 紐約州

上一則

「觸碰視覺」 台灣藝術家用空間感知溫柔

下一則

迎復課 白思豪籲CDC社交距離6呎改3呎

延伸閱讀

紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟

紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟
涉性騷 葛謨贊同調查拒絕辭職

涉性騷 葛謨贊同調查拒絕辭職
州眾議會外聘律所領導葛謨彈劾調查 被指有利益衝突

州眾議會外聘律所領導葛謨彈劾調查 被指有利益衝突
葛謨悼念亞特蘭大槍擊案死者 譴責仇恨亞裔犯罪

葛謨悼念亞特蘭大槍擊案死者 譴責仇恨亞裔犯罪
拜登終於撂重話：性騷擾若屬實 葛謨應辭職

拜登終於撂重話：性騷擾若屬實 葛謨應辭職
拜登表態：葛謨性騷如查證屬實「應該辭職」

拜登表態：葛謨性騷如查證屬實「應該辭職」

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑