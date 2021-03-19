控葛謨性騷擾+1 女記者：他讓我不舒服

再有女記者出面指證州長葛謨性騷擾。(美聯社)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷 擾醜聞愈演愈烈，18日再有一名女記者表示過去曾在州府採訪葛謨，被其盯著看感覺不舒服，在後來幾次的電話採訪中也感覺到他的熱烈回應和特別待遇；雖然比起其他女性的證詞不算嚴重騷擾，但她希望自己的分享能讓人提高對職場性騷擾的警覺。

彭博(Bloomberg)女記者鮑曼(Valerie Bauman)一開始就在聲明中提到，葛謨從來沒有對她有過度的觸碰，或是說一些足以讓她匯報給主管的話，但是他的舉動跟很多州府的男性政治家一樣，經常讓人感到「不舒服」；她原本很猶豫說出自己的遭遇，因為相比其他女性並不嚴重，但是她隨後意識到，必須藉助這個時機展開職場性別平等話題。

當年25歲的鮑曼，還是美聯社的政治記者，一次在記者會中，身為州總檢察長的葛謨盯著她看，讓她感覺到臉紅的程度，「我開始望向身邊的人，他們的表情在說『對，他就是在看著你』」；葛謨在活動後走向她，「他握著我的手、侵犯我的私人空間，然後看著我的眼睛介紹自己」，其他記者也明顯的感覺到葛謨對她很有意思。

在那之後，以忽略媒體聞名的葛謨辦公室卻對鮑曼有特殊待遇，通常她發問的簡單問題都能很快得到回答，葛謨本身甚至會接她的電話，「他會用很熱情的聲音向我打招呼，並且重覆叫著我的名字」。

然而對於困難或敏感性的問題，葛謨通常轉移話題，反問一些私人的問題；鮑曼說，「我覺得他在跟我調情，讓我感到很羞恥且不舒服，我只能盡量做到不讓他感覺我也在向他調情。」後來兩人不再通話，這樣的不尋常的接觸也就從此停止。

葛謨辦公室當日並沒有給予回應。