紐約客談／各族裔大團結打擊仇恨亞裔犯罪 談何容易

21歲白男在亞特蘭大按摩院槍擊導致八人死亡、其中六人為亞裔 的新聞一出，全美各族裔紛紛站出來聲討，六名在紐約市 長選舉中持領先位置的參選人，18日也受邀到非洲裔民權組織全國行動網路(National Action Network)，共同譴責仇恨亞裔犯罪，但這種熱度能持續多久？各族裔是否真的能站出來團結一致對抗種族歧視 ？

數年來，每每出現非洲裔遭白人警察殺害，西語裔在工作場所遭遇辱罵，華裔外賣郎被攻擊，真正站出來發聲的，永遠只是那一小批人。

當然，如今越來越多原本抱著「事不關己，高高掛起」心態的亞裔新移民，在見證了太多同胞被欺辱後，終於站出來加入到抗爭隊伍中，但下一次如果是一名非洲裔或西語裔遭襲，他們還會再次站出來嗎？

答案是，應該不會。

而在如今美國反亞裔浪潮愈演愈烈的大環境下，高舉雙手與亞裔兄弟姐妹一同高喊「這種行為需要立即停止」的非洲裔等少數族裔同胞們，在浪潮平息後，還會繼續勇敢站出來響應在其他方面的呼喚嗎？

答案是，會，但呼聲應該不會那麼高。

正如眾多維權人士和亞裔民選官員指出，亞裔身上的「永遠外來人」標籤，實在太難揭掉，而美國的政治權利制度，又實際上就建立在歧視的基礎上，如今亞裔作為少數族裔仍面臨無法獲得足夠的語言支持、服務資源等問題，在一些城市又被認為是搶占優秀教育資源的主力軍，如果不能真的互相學習和理解，那麼這場對抗反亞裔攻擊運動浪潮過去後，真正繼續扶持和聲援亞裔社區的人，留下的不會多。

（紐約客談，每周二至周六見報。）