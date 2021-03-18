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紐約客談╱譴責聲浪大卻無實質行動 仇恨亞裔何時止

黃伊奕

亞特蘭大多家按摩院發生槍擊案，導致六名亞裔女性在內八人死亡；不過當地警方表示還不能確定該案為仇恨亞裔犯罪。但全美各界譴責聲浪不斷，「停止仇恨亞裔(StopAsianHate)」的話題標籤17日登上推特熱搜第二。

槍擊案兇手龍恩(Robert Aaron Long)被捕後，向警方解釋行兇原因是他有「性癮」，並歸咎到他曾光顧過的按摩院；這或許是律師指導他擺脫針對亞裔仇恨犯罪指控的合理說詞，卻難平亞裔心中的怒火，「難道亞特蘭大沒有脫衣舞酒吧，他怎麼不拿著槍衝進去？只針對亞裔經營的按摩院？」

網傳龍恩在動手前曾在個人社群媒體稱中國病毒「殺害了50萬美國人，我們應團結一致反擊中國」，雖然臉書已聲明此事為假，但執法人員解答說，就算該言論是真的，也難以作為他仇恨犯罪的罪證，「這只能說明美國言論自由，何況文章中沒明說要殺人。」

仇恨亞裔犯罪在新冠疫情爆發一年來接連不斷發生，但是被定義為仇恨犯罪的案件少之又少；因為必須有證據證明嫌犯有種族、職業、性別等為動機事實的犯罪，而在此前提下想開脫實在太容易；過去一年被定為仇恨犯罪的大部分為精神病患者，相信也只有他們才敢毫不遮掩地喊出「我是精神病，我仇恨亞裔」，然後底氣十足地捅你一刀，精神病彷彿就是他們的「犯罪執照」。

反仇恨亞裔的聲音已一層層傳達到了白宮，從總統到國會，從聯邦到地方，不斷有人跳出來「抗議」、「譴責」，但是實際上，迄今沒有任何實際上的改變。明明被仇恨，卻有口難言、無處伸冤，這就是亞裔的悲哀。

亞裔 仇恨犯罪 美國

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