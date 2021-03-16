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法拉盛頻現仇中塗鴉 嫌犯疑為亞裔

記者朱蕾／紐約報導
華人的招租牌上出現「殺死中國房東」(Kill Chinazi Landlords)等英文。(張先生提供)
華人的招租牌上出現「殺死中國房東」(Kill Chinazi Landlords)等英文。(張先生提供)

皇后區法拉盛一條街上的兩戶華人民宅前，日前出現手寫的「殺死中國房東」(Kill Chinazi Landlords)、「殺死中國納粹」(Kill Chinese Nazis)等仇恨話語；警方表示，目前已接到六起類似報案，對此高度重視，正在進一步調查；而根據案發時現場監控錄像拍下的嫌犯身影，作案者疑為亞裔

華裔張先生15日表示，他的公寓位於北法拉盛友聯街(Union St.)夾32大道附近，12日早上他發現掛在公寓外的招租牌子上遭人亂寫，牌子上空白的地方出現用黑色筆手寫的「殺死中國房東」、「取消租金」(CANCEL RENT)、「社會主義者」(Socialist)、「革命」(Revolution)等英文；此外，隔壁公寓門口放著的一個物品包裝盒上也有手寫的「殺死中國納粹」(Kill Chinese Nazis)和「殺死大通銀行家」(Kill Chase Bankers)的英文字樣。

張先生立即報警，他說，轄區法拉盛109分局對此案非常重視，多名警員和探員到現場調查。

安裝在民宅外的攝像頭紀錄下該嫌犯作案的全過程；視頻顯示，嫌犯作案時間是11日晚9時25分左右，張先生說，「從視頻看，作案者像是一名亞裔男子，背著一個雙肩背包，作案時沒戴口罩」。

警方表示，目前已接到六起類似行為的報案，懷疑為同一人所為，正在全面調查。

不久前，位於法拉盛緬街42-35號的商場地下一層的男洗手間內張貼的一張紙巾上寫著「打倒所有中國的銀行，殺死中國納粹」(Overthrew all Chinese Banks; Kill Chinese Nazis)；該紙巾上的英文和11日出現在華人民宅前的英文字體很像。

警方呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

視頻顯示，有一人(右下角)站在招租牌前。(張先生提供)
視頻顯示，有一人(右下角)站在招租牌前。(張先生提供)
視頻中，一名男子走向張先生的招租牌。(張先生提供)
視頻中，一名男子走向張先生的招租牌。(張先生提供)
視頻顯示，一名男子正在民宅前的一個包裝盒上寫字。(張先生提供)
視頻顯示，一名男子正在民宅前的一個包裝盒上寫字。(張先生提供)
北法拉盛一民宅前的包裝盒上「殺死中國納粹」等英文。(張先生提供)
北法拉盛一民宅前的包裝盒上「殺死中國納粹」等英文。(張先生提供)

中國 法拉盛 亞裔

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