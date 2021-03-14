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長島華女遭當街鎖喉 差點失明

記者牟蘭／紐約報導
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

全美近期針對亞裔的攻擊頻發，長島華人協會會長張國棟13日表示，雖然納蘇郡警局的仇恨亞裔罪案紀錄為零，但社區侮辱亞裔，甚至攻擊亞裔案件層出不窮，並例舉說，日前一名華女當街被人無故攻擊後，送往附近醫院救治，雙眼差點失明，但因怕嫌犯報復，始終不敢報警。

張國棟說，一名納蘇郡公立醫院的醫護人員近期向他反應，一名華裔女性在街上無故遭到一名外族裔鎖喉，隨後多次用拳毆打受害人的眼部，導致這名女性的雙眼送醫時幾乎失明；但他說，這名女性因擔憂日後出庭作證時，嫌犯對其懷恨在心，釋放後對她實施報復，並未報警。

這名女性並不是個例，張國棟表示，當地的一名華裔居民在同一天內，先後遭遇他人怒吼、用玻璃清潔液潑身，以及門口被扔狗屎，「同一天出現這麼多『巧合』，讓她擔憂(治安)」。

長島另一區蘇福克郡警方的紀錄顯示，當地目前有兩起針對亞裔的仇恨犯罪事件，但均不涉及暴力犯罪；警方稱，其中一起案件中，一家酒莊老闆因亞裔身分遭到他人電話恐嚇，另一起案件中，一家商店後門被噴上仇恨亞裔的塗鴉，兩起案件均在審理中。

對於長島警局仇恨亞裔罪案紀錄的低數字，張國棟表示，相較於法拉盛等華裔聚集地，長島部分地區沒有太多華人居住，若受害人再不發聲，更沒人知道華裔以及整個亞裔的困境，反而助長了施暴者氣焰，導致更多罪案發生。

長島本地媒體「新聞日報」(Newsday)日前發文指出，指出當地居民對針對亞裔攻擊事件的擔憂；居住在新海德公園(New Hyde Park)的黃凱西(Kathy Wong，姓名皆音譯)說，她看到法拉盛麵包店前被推倒華裔女性視頻後，感同深受，「當我看見她被強推倒地，我想起了我的母親和女兒」。

居住在阿爾伯森(Albertson)區的陸薇薇(Vivian Luk)說，因近期頻發攻擊亞裔事件，她要求母親不要搭乘公共交通前往法拉盛看診，改搭出租車，避免受到傷害；幼年時從香港移民來美的她說，這些案件讓她感到生氣，擔憂她與家人的安危，「我感覺我不能獨自走在路上，我會被人盯上」 。

為鼓勵更多亞裔發聲，張國棟表示，包括13個華裔組織在內的31個長島當地組織，14日(周日)上午11時在納蘇郡政府大樓前舉辦「站出來反對仇恨」集會，團結各族裔，譴責紐約等地發聲一連串針對亞裔暴力攻擊；他鼓勵華人參與，勇敢發聲，對抗疫情期間日益增加的仇恨犯罪。

「站出來反對仇恨」集會時間為14日上午11時，地點為Theodore Roosevelt Executive and Legislative大樓前，地址為納蘇郡富蘭克林大道(Franklin Ave.)1550號前。

因近期頻發的針對亞裔攻擊案件，長島華裔居民不願讓母親搭乘公共交通前往法拉盛；圖為...
因近期頻發的針對亞裔攻擊案件，長島華裔居民不願讓母親搭乘公共交通前往法拉盛；圖為法拉盛街道。（記者牟蘭／攝影）

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