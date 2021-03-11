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亞裔遭遇仇恨犯罪 警：別武力還擊以免遭更重傷害

記者牟蘭／紐約報導
盧曉士鼓勵亞裔受害者第一時間報警，積極向警方求助。(視頻會議截圖)
盧曉士鼓勵亞裔受害者第一時間報警，積極向警方求助。(視頻會議截圖)

紐約市近期仇恨亞裔罪案頻發，多位市警「亞裔仇恨犯罪工作組」警官10日參加艾姆赫斯特社區組織COMET的一場論壇，鼓勵亞裔遭遇仇恨犯罪時務必要積極報警；警方呼籲民眾不要自帶辣椒水等武器，擔憂施暴者持有槍枝等武器對其造成更嚴重傷害，若造成對方嚴重受傷，受害人也會被拘捕並移送法辦。

艾姆赫斯特社區組織COMET10日邀請皇后北區勤務指揮中心的督察(Inspector)吳銘恆、「亞裔仇恨犯罪工作組」多位警官、以及104分局局長哈爾(Louron E. Hall)等參與；該協會的主席達瑞奧(Roe Daraio)表示，她期盼當日的論壇，鼓勵更多亞裔受害人發聲，阻止仇恨罪案發生。

一名與會的華裔女士表示，她在疫情爆發初期，曾在曼哈頓華埠的地鐵站內，遭到一名遊民的追趕，期間她只能逃跑並呼救；她表示，當地華裔長者居多，無法想像他們遇到相同遭遇時，如何逃脫對方的騷擾與攻擊。

「亞裔仇恨犯罪工作組」第二協調官羅騰(Steve Luo)表示，全市仍有許多亞裔受害人因語言或其他因素，遭到攻擊或針對亞裔的仇恨犯罪後，不願報警求助，他鼓勵亞裔受害人積極報警，讓警方早日介入調查，避免下一個受害人出現。

針對仇恨犯罪的受害人是否能使用武器自衛，吳銘恆表示，因嫌犯可能持有槍支等危險武器，警方不建議民眾持有任何武器，如辣椒水、棍棒等，避免受到嚴重的傷害。

市警「亞裔仇恨犯罪工作組」組長盧曉士表示，若受害人使用武器自衛，導致對方受到嚴重傷害，也會被警方拘捕移送法辦；但他說，受害人可在庭審中陳述案件經過，告知法官曾受到生命威脅，通過司法程序由檢方減輕或撤銷其控罪。

盧曉士補充，目前檢方針對相關罪案嫌犯的控罪分為仇恨犯罪與非仇恨犯罪，若受害人可能遭受針對亞裔的仇恨犯罪，小組會介入調查，收集證據後，遞交給檢方處理。

「亞裔仇恨犯罪工作組」還有社群媒體帳戶，民眾可利用推特、電郵方式以中文的方式報案，推特報案可至@NYPDAsianHCTF；電郵報案則可傳送至[email protected]

論壇反響熱烈，因會議軟件有人數限制，許多華人未能加入，期盼警方未來繼續提供警民線上對話機會。

吳銘恆表示，因嫌犯可能持有槍枝等危險武器，警方不建議民眾持有任何武器。(視頻會議...
吳銘恆表示，因嫌犯可能持有槍枝等危險武器，警方不建議民眾持有任何武器。(視頻會議截圖)

亞裔 仇恨犯罪 華裔

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