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仇恨犯罪頻傳 恐使亞裔精神問題惡化

記者黃伊奕／紐約報導
全美各地亞裔社區掀起反歧視、反仇恨犯罪示威。（新華社）
全美各地亞裔社區掀起反歧視、反仇恨犯罪示威。（新華社）

疫情爆發以來，全國針對亞裔的仇恨犯罪不斷在發生，最新研究報告發現，這些仇恨犯罪可能使亞裔精神健康問題惡化。

據「反仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)研究報告，2020年3月至同年12月，全美一共收到近3000起針對亞裔的仇恨攻擊案件報告，其中受害者以老人與婦女為主；「種族與種族研究」(Ethnic and Racial Studies)最新發表的一項研究表明，這些針對亞裔的攻擊案，導致疫情期間亞裔焦慮與抑鬱水平相比其他族裔更高，其中有相關遭遇的年輕人群，更有可能出現慢性精神健康問題。

「反仇恨亞裔」聯合創始人張華耀（Russell Jeung）表示，「許多案件受害者出現種族創傷跡象，例如抑鬱、焦慮以及其他身體異樣症狀。」

不少心理學家表示，即使在疫情之前，亞裔就是心理疾病的高危人群，與其他族裔相比有著極高患抑鬱症與自殺率，但尋求專業幫助的比例較小。

聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)心理學副教授王雪梨(Sherry Wang，音譯)則表示「亞裔心理健康的隱患一直被美國社會忽視，就像亞裔至今在美國沒有真正被視為有色人種，同樣在種族主義、貧困、健康等不平等問題上掙扎。」

亞美聯盟(Asian American Federation)副總監Joo Han表示，亞裔在某種傳統文化影響下，習慣成為順服的群體，自己努力向上不需要額外的幫助或關注，「這種文化在現實中仍是挑戰，事實上亞裔在紐約市是最貧窮的群體，有四分之一的亞裔生活在貧困中，儘管全市亞裔占整體人口的16%，但僅1.4%的非營利組織專門針對亞裔提供服務。」

亞美聯盟的一份調查報告也發現，疫情期間紐約亞裔面臨失業、小商業難以為繼等巨大經濟壓力，也給亞裔造成嚴重心理負擔。

亞裔 疫情 紐約市

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