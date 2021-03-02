摸臉索吻、脅迫辭職…葛謨性騷擾爆不停 下台聲浪高漲

紐約州長葛謨因養老院及性騷擾醜聞而四面楚歌；民權團體1日在曼哈頓中城的州長辦公室前示威，抗議葛謨和州府削減醫療經費。(Getty Images)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)1日被揭數年前在一個餐會上說出要一位女記者吃掉整隻香腸的性暗示；更有一名女子稱葛謨在一場婚禮中對她動手動腳，還摸臉要親吻；另有一名前女記者也指控曾在葛謨的威脅下被迫辭去記者工作；葛謨方面則已聘請知名刑事辯護律師阿布拉莫維奇(Elkan Abramowitz)處理可能面對的訴訟。紐約市長白思豪則指出，若性騷 擾屬實，葛謨應辭職。

市長白思豪(Bill de Blasio)3月1日表示，葛謨僅將自己的行為形容為「開玩笑」，因此不能稱之為「道歉」，性騷擾指控不是笑料；他和多名市長參選人均表示，若經過調查表明指控屬實，葛謨應當立即辭職。

白思豪表示，葛謨道歉聲明的意思是，「他說自己只是在開玩笑而已，但性騷擾絕不好笑；誰會用開玩笑來解釋性騷擾行為呢？這恐怕進一步證明了他到底在想什麼，這些問題被我們忽視太久；這樣的事情應該還有很多，每個受害者都應該大膽站出來，因為我們需要真相，性騷擾事件不能被一笑置之。」

他還說，當聽到兩名女性前員工對葛謨的指控後，他感到噁心，「有權勢的男人正在利用自己的權勢威脅年輕女性，如果指控屬實，葛謨就是把女性當做了自己的財產，這令人噁心、毛骨悚然；如果有人故意利用自己的權勢強迫女性和他發生性關係，那麼此人就不應繼續擔任公職。」

紐約時報1日報導，一名叫魯琪(Anna Ruch)的女子聲稱，2019年9月在一場婚禮上認識葛謨，州長將一隻手放在她裸露的背部，當她將他的手移開時，葛謨還責怪她脾氣大，隨後用手摸她的臉，要求親吻。魯琪說：「當時我十分困惑、震驚和尷尬」。魯琪的一位友人證實了此事，並有照片為證。

曾於2012年至2017年在美國廣播公司(ABC)就職的前女記者尼爾森(Lindsay Nielsen)，1日指控葛謨曾威脅她，當年她因一份報導遭到州長辦公室人員不斷騷擾和威脅，致使她不得不辭職。

NewsChannel 9的女記者塞法魯(Beth Cefalu)在2016年大紐約州博覽會(Great New York State Fair)一次聚餐的視頻，葛謨也被指有性騷擾嫌疑；視頻中，葛謨對塞法魯說，「我想看你吃掉整個香腸」，被網友認為「變態」、「尷尬」；不過塞法魯本人回應稱，並不認為這是性騷擾。

多名市長參選人1日也聲討葛謨；其中，斯靜格(Scott Stringer)和馬奎爾(Raymond McGuire)態度最為強硬，稱若調查發現性騷擾屬實，葛謨必須辭職；莫拉萊斯(Dianne Morales)則呼籲針對養老院疫情醜聞和威脅他人對葛謨進行彈劾；楊安澤、加西亞(Kathryn Garcia)和多諾萬(Shaun Donovan)則呼籲進行獨立調查。

第二名指控葛謨性騷擾的班奈特(Charlette Bennett)已經聘請律師卡茲(Debra Katz)代理此案，後者曾擔任大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)涉嫌性騷擾受害方克莉絲汀·福特(Christine Blasey Ford)的代理律師；葛謨方面則已聘請曾經擔任溫斯坦(Harvey Weinstein)和伍迪艾倫(Woody Allen)律師的阿布拉莫維奇(Elkan Abramowitz)處理養老院相關問題，但也可能涉及性騷擾指控。

葛謨此前承認可能說出過某些不當言論，導致「被人誤解為調情」，對此他「實在抱歉」；而在幾次希望插手調查之後，葛謨最終同意由州檢察長詹樂霞(Letitia James)獨立指定律師進行調查；詹樂霞1日表示，已經接到州府的案件移交書面申請。