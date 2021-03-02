新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公

紐約市長白思豪表示，賈維茨中心有42%的疫苗分給了市外民眾。（州長辦公室提供）

3月1日是紐約市 發現首例新冠病毒感染者一周年，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，州府已同意嬌生(Johnson & Johnson)疫苗 投入使用，預計本周供貨超16萬劑。

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)則表示，目前全市已施打新冠疫苗近200萬劑，預計到6月有望實現施打500萬劑的目標，但州府在紐約市開設的兩座大規模接種站，未能很好地促進疫苗分發公平，大部分疫苗給了市外居民。

2020年3月1日，葛謨宣布一名39歲的曼哈頓女性醫護感染新冠肺炎，這是紐約市和紐約州確診的首例新冠肺炎患者，紐約市新冠疫情由此開啟；一年後的今天，紐約市累計已有超過71萬5000名新冠肺炎感染者，全州累計感染病例則超過160萬人，死亡人數近4萬。

不過，葛謨在疫情一周年之際並未現身，醜聞纏身的他自2月19日以來就再未開過視頻記者會；但他通過聲明表示，州臨床顧問工作組(Clinical Advisory Task Force)已建議嬌生疫苗投入使用，預計本周將獲得約16萬4800劑嬌生疫苗，使得紐約州本周的總疫苗供應量達到87萬8080劑。

白思豪則表示，過去一年是紐約市歷史上最漫長、最艱難的一年，是市民團結起來抗擊疫情的一年，但「抗疫仍未完成，現在正打最後一場仗。」

他說，目前疫苗接種工作進展順利，全市已施打近200萬劑新冠疫苗，已有100萬人至少接種一針，約占全市人口的12.5%；隨著嬌生疫苗獲批准使用，紐約市有望到6月實現施打500萬劑的目標；此外，全市上周五共施打疫苗7萬6000劑，上周總施打量超過33萬8000劑，均創下歷史紀錄。

州府數據顯示，全州已施打逾450萬劑疫苗，約14.3%的人口至少已接種一劑；但白思豪表示，州府在紐約市開設的大規模接種點未能促進疫苗公平分配，大量疫苗分給了市外居民接種；其中，皇后區Aqueduct Racetrack接種站有75%的疫苗分給了市外民眾，賈維茨中心(Javits Center)為42%。

白思豪說，儘管他也希望市外民眾加快接種，「但對於紐約市來說，這些接種點未起到應有作用，沒能促進疫苗分發公平；應加大力度建設社區接種點，讓更多人有機會接種。」