我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪表示，賈維茨中心有42%的疫苗分給了市外民眾。（州長辦公室提供）
紐約市長白思豪表示，賈維茨中心有42%的疫苗分給了市外民眾。（州長辦公室提供）

3月1日是紐約市發現首例新冠病毒感染者一周年，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，州府已同意嬌生(Johnson & Johnson)疫苗投入使用，預計本周供貨超16萬劑。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，目前全市已施打新冠疫苗近200萬劑，預計到6月有望實現施打500萬劑的目標，但州府在紐約市開設的兩座大規模接種站，未能很好地促進疫苗分發公平，大部分疫苗給了市外居民。

2020年3月1日，葛謨宣布一名39歲的曼哈頓女性醫護感染新冠肺炎，這是紐約市和紐約州確診的首例新冠肺炎患者，紐約市新冠疫情由此開啟；一年後的今天，紐約市累計已有超過71萬5000名新冠肺炎感染者，全州累計感染病例則超過160萬人，死亡人數近4萬。

不過，葛謨在疫情一周年之際並未現身，醜聞纏身的他自2月19日以來就再未開過視頻記者會；但他通過聲明表示，州臨床顧問工作組(Clinical Advisory Task Force)已建議嬌生疫苗投入使用，預計本周將獲得約16萬4800劑嬌生疫苗，使得紐約州本周的總疫苗供應量達到87萬8080劑。

白思豪則表示，過去一年是紐約市歷史上最漫長、最艱難的一年，是市民團結起來抗擊疫情的一年，但「抗疫仍未完成，現在正打最後一場仗。」

他說，目前疫苗接種工作進展順利，全市已施打近200萬劑新冠疫苗，已有100萬人至少接種一針，約占全市人口的12.5%；隨著嬌生疫苗獲批准使用，紐約市有望到6月實現施打500萬劑的目標；此外，全市上周五共施打疫苗7萬6000劑，上周總施打量超過33萬8000劑，均創下歷史紀錄。

州府數據顯示，全州已施打逾450萬劑疫苗，約14.3%的人口至少已接種一劑；但白思豪表示，州府在紐約市開設的大規模接種點未能促進疫苗公平分配，大量疫苗分給了市外居民接種；其中，皇后區Aqueduct Racetrack接種站有75%的疫苗分給了市外民眾，賈維茨中心(Javits Center)為42%。

白思豪說，儘管他也希望市外民眾加快接種，「但對於紐約市來說，這些接種點未起到應有作用，沒能促進疫苗分發公平；應加大力度建設社區接種點，讓更多人有機會接種。」

紐約市長白思豪表示，目前全市已施打新冠疫苗近200萬劑，預計到6月有望實現施打5...
紐約市長白思豪表示，目前全市已施打新冠疫苗近200萬劑，預計到6月有望實現施打500萬劑的目標。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪表示，目前全市已施打新冠疫苗近200萬劑，預計到6月有望實現施打5...
紐約市長白思豪表示，目前全市已施打新冠疫苗近200萬劑，預計到6月有望實現施打500萬劑的目標。（市長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，州府已同意嬌生疫苗投入使用，預計本周供貨超16萬劑。（州長辦公...
紐約州長葛謨表示，州府已同意嬌生疫苗投入使用，預計本周供貨超16萬劑。（州長辦公室提供）

紐約市 疫苗 白思豪

上一則

紐約藉疫情網路詐欺去年近萬件 稱付費可打疫苗一定是騙

下一則

亞當斯效仿楊安澤 推發錢計畫

延伸閱讀

婚禮上伸鹹豬手 葛謨性騷擾爆不停 辭職聲浪高漲

婚禮上伸鹹豬手 葛謨性騷擾爆不停 辭職聲浪高漲
紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗

紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗
白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職

白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職
性騷案壓力倍增 葛謨終於道歉：可能有不當言論

性騷案壓力倍增 葛謨終於道歉：可能有不當言論
又遭1前助手爆性騷 葛謨：以導師身分對待

又遭1前助手爆性騷 葛謨：以導師身分對待
紐約州長葛謨性騷指控 紐約市長白思豪要求獨立調查

紐約州長葛謨性騷指控 紐約市長白思豪要求獨立調查

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業