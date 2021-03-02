紐約藉疫情網路詐欺去年近萬件 稱付費可打疫苗一定是騙

根據州檢察長辦公室最新統計數據，2020年的消費者投訴，以與疫情相關的網路詐欺投訴最多。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)1日公布2020年紐約消費者投訴數據，指出新冠疫情相關投訴最多，其中以網路詐欺 、盜竊身分達近萬例居首，其次則是哄抬物價；詹樂霞提醒，在疫情持續，政府積極普及疫苗 的同時，民眾也要小心相關詐騙，目前疫苗尚未完全開放大眾施打，如需了解最新符合接種資格信息，應上政府網站查詢。

根據州檢察長辦公室最新統計數據，2020年與疫情相關的網路詐欺投訴最多，共9832例；其次為哄抬物價的7701例；另外房東房客糾紛、健身俱樂部、汽車銷售維修、消費者服務、零售、信用相關、水電費和旅行等，也都站上前十名單。

詹樂霞表示，疫情帶來公衛危機，也造成無數的消費者問題，該辦公室在去年收到創紀錄的消費者詐欺投訴案；她表示，在消費者的投訴下，才能協助相關單位制止詐欺騙局的發生，希望未來紐約市 民也能繼續合作，並遵守政府公布規範，將消費者詐欺風險降至最低。

新冠疫苗正在持續施打，詹樂霞提醒，民眾也應該要小心與疫苗相關的詐騙；她表示，目前疫苗尚未開放所有大眾施打，任何透過電話、電郵或紙本推銷付費即可提早或加速施打疫苗的消息就是詐騙，不法份子也可能冒充政府組織官員，以提供各種服務，民眾則須小心注意。要查詢自己是否符合施打疫苗資格，可上州衛生廳(New York State Department of Health)網站https://www.health.ny.gov/查詢

詹樂霞提醒，當有人打電話或透過電郵發送疫苗相關訊息就應提高警覺，不要透露社安碼、信用卡號或銀行帳戶；紐約民眾不論是否有保險，都不需自掏腰包施打疫苗；民眾也無法透過支付費用，以提前施打疫苗或進入疫苗臨床實驗。

另外也有不法份子在社交媒體平台或網上販售假疫苗卡，讓那些想要避免接種疫苗，或認為需要持有疫苗卡才能旅行的人購買；詹樂霞表示，假疫苗卡恐危害公共健康，消費者的個資也可能被盜用，不應以任何原因購買。

消費者可到https://ag.ny.gov/coronavirus了解更多相關資訊，詹樂霞表示，除了提高警覺，消費者在遇到詐欺行為，也可以向其辦公室舉報，可透過填寫線上投訴表https://is.gd/XS0AOt，或致電(800)771-7755提出申訴。