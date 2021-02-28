非裔團匪洗劫華裔賭檔 1死3傷

警方封鎖當地區域，展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園8大道26日晚發生一起華人經營的賭檔劫案，非洲裔團夥匪徒上門突襲，搶走多部手機 和現金後，往車方向跑時，賭客一路追趕到大街上；匪徒街頭亮刀陷入混亂，許多路人聽見喊叫聲後出手相救，結果三名華男 被捅傷、另一人被匪徒的車撞傷，華男鄭勇傷勢嚴重，送往醫院後宣告不治。

警方消息指出，該案發生於26日晚9時30分許，當72分局警員抵達7大道交57街現場時，發現三名男子倒在血泊中，身上都有傷痕；急救人員將傷者送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital- Brooklyn)搶救，可惜46歲華男鄭勇胸口處刺中多刀，不治身亡。

另兩名39歲和42歲傷者情況穩定，沒有生命危險；警方隨後也發現一名49歲男子當時想攔截嫌犯車輛被撞，身上出現骨折，但在現場接受簡單包紮已無大礙，並未送院。

一名目擊者表示，賭檔位於58街723號的一個地下室內，當時大約四、五名非洲裔男子突襲，搶走三部手機和賭客的皮包，估計有幾百元；嫌犯的車子就停在57街，他們往車方向逃逸時，有人從後面追出來，一夥人在街上陷入混戰。

當時很多居民都聽見有人大喊「救命！救命！不要(No)！不要(No)!」，其中一人還跑到附近餐館請求幫忙，很多路人因此加入搏鬥，試圖嚇走匪徒。

匪徒最終跳上一輛車牌JLH9539的白色奔馳SUV轎車，往60街方向逃逸，目擊者說，看見車上還有其他人，猜測共有七、八人預謀犯案；案發後，警方派出多部警車在附近展開搜索，消息指出，目前團夥中有一人已落網，警方還在追蹤其他人的下落。