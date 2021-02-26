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紐約初中復課 6.2萬學生開心返校 檢測陽性率僅0.58%

記者和釗宇／紐約報導
紐約市初中25日恢復實體課，全市1203所初中已重開，約6萬2000名此前選擇混合教學的學生返校。（紐約市長辦公室提供）
紐約市初中25日恢復實體課，全市1203所初中已重開，約6萬2000名此前選擇混合教學的學生返校。（紐約市長辦公室提供）

紐約市初中25日恢復到校上課，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，全市1203所初中已重開，約6萬2000名此前選擇混合教學的學生返校；教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，最新一輪的公校隨機檢測數據顯示，公校人員新冠檢測陽性率僅為0.58%，再次證明公校的安全性。

紐約市初中去年11月中旬因全市新冠檢測陽性率超過3%而關閉，直到本月25日才復課；不過，復課範圍僅包括此前選擇混合教學的學生，約占全市19萬6000名公校初中生的三分之一。

白思豪當日前往布朗士區一所初中歡迎學生返校；他表示，「看到初中學生返校令人激動，每個人都充滿活力而且如此高興；無論是家長、學生、教師、學校員工，所有人都希望復課。」

紐約市初中25日恢復返校上課，全市1203所初中已重開，約6萬2000名此前選擇...
紐約市初中25日恢復返校上課，全市1203所初中已重開，約6萬2000名此前選擇混合教學的學生返校。（紐約市長辦公室提供）

不過，高中學生仍須遠程上課；白思豪表示，高中復課面臨的困難更為複雜，需要確保更為嚴格的防疫措施，但預計將在未來幾周內宣布高中復課計畫；「我們必須關注疫情數據和變種病毒的傳播，但我們的防疫和疫苗接種的確有進展，現在每天都有數萬市民接種疫苗，數字將不斷增加，形勢會越來越好；而且最重要的是，我們已證明學校如何才能恰當復課。」

白思豪表示，本學年以來，市府已對公校人員進行了約50萬次隨機檢測；卡蘭扎說，全市公校上周隨機檢測的陽性率僅為0.58%，「我們完全可以說，全市最安全的室內場所就是公校教室，我們將繼續為學生及教職員工提供自安全的學習環境。」

紐約市初中25日恢復返校上課，全市1203所初中已經重開，約6萬2000名此前選...
紐約市初中25日恢復返校上課，全市1203所初中已經重開，約6萬2000名此前選擇混合教學的學生返校。（紐約市長辦公室提供）

此外，全市目前已有3萬名教師已接種疫苗，但教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)認為，接種人數仍遠遠不夠；他在一份聲明中表示，「即便我們按照樂觀的數字估計，全市仍有數萬教師尚未接種疫苗。」

不過，由於初中復課，一些設在初中的疫苗接種點就須搬遷；市衛生局表示，新的接種點地址與原地點非常近，衛生局已通過短訊、電話和電郵通知預約者，同時也在舊接種點外張貼傳單；目前全市共有五處接種點更改地址，其中臨近華埠的Marta Valle Secondary School (145 Stanton Street, New York 10002)接種點已移至Essex Crossing (244B Broome Street, New York 10002)。

公校 檢測 疫苗

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