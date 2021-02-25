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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

葛謨掩蓋養老院疫情 民代籲國會徹查

記者和釗宇／紐約報導
金兌錫致信致信國會眾院司法委員會主席納德勒，要求國會對州府啟動官方調查，召開公聽會。（記者和釗宇／攝影）
金兌錫致信致信國會眾院司法委員會主席納德勒，要求國會對州府啟動官方調查，召開公聽會。（記者和釗宇／攝影）

州眾議員金兌錫(Ron Kim)與紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)等在市政廳廣場公園集會，繼續要求徹查州長葛謨(Andrew Cuomo)掩蓋養老院疫情醜聞，要求立即廢除醫療機構高層免責權，並要求州府退還2019年以來大紐約醫院協會(Greater New York Hospital Association)的所有競選捐款。

影音來源：記者和釗宇

金兌錫表示，已致信州府，要求交出所有與大紐約醫院協會(Greater New York Hospital Association)之間有關免責條款的通信內容，並致信國會眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)，要求對州府啟動調查，召開公聽會；市議員布雷默(Van Brammer)、蘭德(Brad Lander)和萬齊家(Carlos Menchaca)也參加了集會。

葛謨去年4月曾簽署法案，給予醫療機構高管豁免權，無需承擔與新冠肺炎相關的民事或刑事責任；而且數據顯示，葛謨在2018年爭取連任時曾接受大紐約醫院協會125萬元的捐款。

金兌錫表示，醫療機構高官免責條款，讓一些在疫情高峰期放任不必要死亡事件發生的養老院高層逃脫法律制裁，「而如果我們當時能夠得知養老院的實時疫情數據，這些死亡就可能不會發生，而葛謨已經承認他曾經隱瞞養老院死亡人數七個月之久。」

威廉姆斯則表示，葛謨應該對自己的不當行為承擔後果，「葛謨做出這些事情並不令人驚奇，他早在疫情之前就是這樣的人，養老院疫情醜聞最終將他的一貫的品行暴露出來：從房地產到養老院產業，他都在玩收錢辦事的把戲，他一直在逃避責任、甩鍋他人，玩霸凌策略。」

此前金兌錫表示，葛謨曾打電話威脅他不要再追查養老院疫情醜聞，否則將「毀掉」他的政治生涯，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)等民代也表示，葛謨經常威脅他人；金兌錫已呼籲州眾議會彈劾葛謨，多名民主黨州眾議員已提出決議案，譴責葛謨。

葛謨隱瞞養老院疫情醜聞引起眾怒。（記者和釗宇／攝影）
葛謨隱瞞養老院疫情醜聞引起眾怒。（記者和釗宇／攝影）
威廉姆斯表示，葛謨應該對自己的不當行為承擔後果。（記者和釗宇／攝影）
威廉姆斯表示，葛謨應該對自己的不當行為承擔後果。（記者和釗宇／攝影）
金兌錫等民代在曼哈頓下城市政廳廣場公園集會，繼續要求徹查葛謨掩蓋養老院疫情醜聞，...
金兌錫等民代在曼哈頓下城市政廳廣場公園集會，繼續要求徹查葛謨掩蓋養老院疫情醜聞，要求立即廢除醫療機構高層免責權。（記者和釗宇／攝影）

葛謨 養老院 紐約市

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