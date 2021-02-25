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強吻、撫摸…紐約州長葛謨遭前助手再爆性騷擾是常態

記者和釗宇／紐約報導
州長葛謨24日到皇后區出席一個新冠疫苗注射點的啟動儀式；其辦公室當日否認葛謨曾性騷擾前員工博一嵐。(路透)
州長葛謨24日到皇后區出席一個新冠疫苗注射點的啟動儀式；其辦公室當日否認葛謨曾性騷擾前員工博一嵐。(路透)

曾爆料紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾的前助手博一嵐(Lindsey Boylan)，24日公布了性騷事件的細節，稱自己曾被葛謨強吻，葛謨還經常在違背對方意願的情況下，親吻及撫摸他的女下屬；葛謨辦公室對此予以否認。

博一嵐從2015年3月至2018年10月擔任葛謨的經濟發展辦公室副主任，也曾參與管理紐約市政府樓以及公園，目前正參選曼哈頓區長；她此前曾撰文爆料稱，聽其他同事轉述，葛謨對她「一見鐘情」，經常在活動中搜尋她的身影，甚至指示手下安排與她單獨會面。

博一嵐說，她在2018年被葛謨晉升為高級助理後，葛謨在曼哈頓辦公室的一次與她的單獨會面中出言不當，還上前親她的嘴。

博一嵐表示，「葛謨創造了一種辦公室文化，讓性騷擾和霸凌成為常事，不僅縱容這種行為，甚至可以預期；他這種針對女性的不當行為，是在展示他喜歡你，而且你必須正面回應。」

她還展示了與母親的郵件和短訊截圖，說「我曾經向朋友們抱怨過，州長會自行其是，撫摸下屬的背部、手臂和腿。」

她說，自己從2016年起就對葛謨的性騷擾感到懼怕，當時她在一個活動中被邀請前往州長辦公室，然後葛謨帶領她四處遊覽，「他在帶我遊覽時，我在刻意與他保持距離；然後他停下來，一邊展示他的雪茄盒一邊向我傻笑；他對我說，這個雪茄盒是他在內閣任職時柯林頓總統送給他的，這讓我想起柯林頓和陸文斯基(Monica Lewinsky)的性醜聞。」

博一嵐在文章中還細數了葛謨的各種不當言論和行為，包括向女下屬送玫瑰，還在2017年10月一次前往活動途中的航班上，建議玩「脫衣撲克」遊戲。

博一嵐曾在去年12月時在推特上爆料稱遭葛謨性騷擾多年，但從未透露細節，當時州府就對她的指控全盤否認；葛謨辦公室24日再次表示，博一嵐的所有說法都是假的；州府還公布了2017年10月葛謨的所有航班紀錄，表示博一嵐從未與葛謨搭乘同一航班，而且多名同乘者都能證明「脫衣撲克」遊戲相關對話從未發生。

此外，州府的人事檔案顯示，博一嵐當年離職與其工作疏失有關；檔案顯示，2018年9月有至少兩名葛謨辦公室人員要求開除博一嵐，因她在無權限的情況下要求他人辭職，同時還對不在她管轄範圍內的員工發號施令；此外，檔案還稱博一嵐霸凌三名非洲裔女性，對待她們「像小孩一樣」。

葛謨前助手博一嵐稱曾被葛謨強吻，而且表示葛謨經常在違背對方意願的情況下，親吻及撫...
葛謨前助手博一嵐稱曾被葛謨強吻，而且表示葛謨經常在違背對方意願的情況下，親吻及撫摸他的女下屬。（博一嵐團隊提供）

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