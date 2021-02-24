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最快下月 紐約市將上門接種嬌生疫苗

記者和釗宇／紐約報導
紐約市未來將使用嬌生疫苗為市民提供上門接種服務，最早下月就能展開。（州長辦公室提供）
紐約市未來將使用嬌生疫苗為市民提供上門接種服務，最早下月就能展開。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)23日表示，長島納蘇郡(Nassau County)出現第二例源自南非的變種新冠病毒感染者，好在現有的兩名感染者均屬輕症，目前都未住院；同時，全州感染源自英國的變種新冠病毒感染者數量已經增至154人，其中54%在紐約市內；市長白思豪(Bill de Blasio)當日也表示，未來將使用嬌生(Johnson & Johnson)疫苗為市民提供上門接種服務，最早下月就能展開。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，兩例南非變種病毒感染者症狀都不重，無須住院，其中第一例感染者已經逐步好轉。首例感染者其實是康州居民，上周轉院到紐約後，才被測出感染南非變種病毒。

庫倫表示，南非變種病毒更具傳染性，仍然令人擔憂，「但目前沒有證據顯示南非變種病毒會加重死亡風險，這是好消息，目前看起來它只是更加容易傳染；我們只要提高警覺，將能夠減少變種病毒的傳播。」

紐約市衛生局公布，衛生局實驗室到目前為止，共檢出59例英國變種病毒；衛生局在一份聲明中表示，英國變種病毒相比目前主要流行的毒株而言，傳染能力更強，而且可能導致更多嚴重的症狀，這種變種病毒是唯一有紐約市民感染的變種病毒；同時，衛生局也在嚴密關注已經在長島出現的南非變種病毒，以及巴西變種病毒。

不過，全州疫情數字仍繼續下降，22日共檢出6654例陽性病例，陽性率為4.23%，過去一周以來新冠住院人數淨減少643人。

嬌生23日表示，到3月底將生產2000萬劑新冠疫苗；市長白思豪表示，嬌生疫苗只需注射一針，而且能夠在普通低溫下保存，未來將使用嬌生疫苗，為出行不便的民眾提供上門接種服務。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，紐約市的上門打疫苗服務最早下月可以展開，但仍需聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准嬌生疫苗緊急使用；「按照的FDA批准計畫，我們希望3月就能夠根據聯邦政府的分發額，為市民提供嬌生疫苗上門接種服務。」

除了嬌生預計到6月底將生產1億劑疫苗外，輝瑞和莫德納預計，到3月底將分別產出1億2000萬劑和1億劑疫苗；另外，生技製藥業者Novavax也表示，將在第三季前為美國產出1億1000萬劑疫苗。

長島納蘇郡已出現兩例南非變種新冠病毒感染者；圖為該郡Valley Stream居...
長島納蘇郡已出現兩例南非變種新冠病毒感染者；圖為該郡Valley Stream居民23日接種輝瑞疫苗。(路透)
葛謨表示，長島納蘇郡出現第二例源自南非的變種新冠病毒感染者。（州長辦公室提供）
葛謨表示，長島納蘇郡出現第二例源自南非的變種新冠病毒感染者。（州長辦公室提供）

變種病毒 疫苗 紐約市

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