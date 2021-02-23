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「百花迎春」雲端元宵晚會 美中藝術家登台獻藝

記者朱蕾／紐約報導
紐約-天津2021百花迎春雲端元宵晚會上，美中兩地藝術家精彩獻藝。(主辦方提供)
紐約-天津2021百花迎春雲端元宵晚會上，美中兩地藝術家精彩獻藝。(主辦方提供)

由美中兩地藝術家共同打造的「紐約-天津2021百花迎春雲端元宵晚會」將於元宵節當晚登場，透過精彩的節目、愉悅的氣氛，與華人歡歡喜喜鬧元宵。

晚會由紐約曲藝戲曲藝術家協會、紐約華星藝術團、美東天津同鄉會、中國天津歌舞劇院民族樂團、天津交響樂團共同主辦。

美東華人社團聯合總會主席、紐約華星藝術團團長梁冠軍表示，僑界的文化社團是海外傳承、弘揚中華文化的重要力量，華星藝術團成立六年多來，吸收很多高水平藝術人才加入，此次元宵晚會將再次展示藝術團的水平，「我們會更好服務僑胞，並與文藝團體和社團合作，共同推動中華文化的傳播。」

紐約曲藝戲曲藝術家協會會長張寶新表示，天津是戲曲之鄉，津籍僑胞中的戲劇曲藝愛好者自2015年起聚集起來，經常舉行各種音樂會，「由於新冠疫情，劇場演出的計畫無法實現，不過網路聯歡的提議，很快得到兩地藝術家的支持和響應。」

晚會導演兼主持人、華星藝術團執行團長項靜文表示，此次院校晚會節目形式多樣，將通過「樂韻芳華」、「曲壇薈萃」、「梨園攬勝」、「歌舞迎春」四部分展現，「紐約和天津的參演藝術家正在積極排練，屆時聯袂呈現一場網路藝術盛宴，紅紅火火鬧元宵。」

中國曲藝家協會副主席、天津曲藝家協會主席、著名梅花大鼓藝術家籍薇，天津交響樂團，國家一級演員、天津歌舞劇院演員牛豹，紐約曲藝戲曲藝術家協會名譽主席張欣，旅美男高音歌唱家戴竑等登台獻藝。

「紐約-天津2021百花迎春雲端元宵晚會」將於26日元宵節晚8時通過YouTube、Youku等平台播出，歡迎民眾透過網路共襄盛舉。

紐約-天津2021百花迎春雲端元宵晚會將於元宵節當晚登場，(主辦方提供)
紐約-天津2021百花迎春雲端元宵晚會將於元宵節當晚登場，(主辦方提供)

紐約 雲端 中國

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